Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İstanbulda FETÖ operasyonu 39 kişi gözaltında
POLİTİKA

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 39 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen iki operasyonda, aralarında öğrenci yapılanması sorumlularının da bulunduğu 39 şüpheli yakalandı. Başsavcılığın koordinesinde, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığının ortak çalışması sonucunda, örgütün 2019 ve 2020 yılları arasında öğrenci yapılanmasına yönelik faaliyetleri deşifre edildi, kamuya açık alanlarda toplantı ve piknik gibi organizasyon yaptıkları belirlendi.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, yaklaşık 1 yıl önce örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli M.C.'den elde edilen dijital delillerde, 2019 ve 2020 yılı öğrenci evlerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı belirlendi. Savcılığın talimatının ardından MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, FETÖ'nün 2019 ve 2020 yılları arasında öğrenci yapılanmasına yönelik faaliyetleri deşifre edildi, kamuya açık alanlarda toplantı ve piknik gibi organizasyon yaptıkları belirlendi.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı var
GÜNDEM
Ankara'da FETÖ operasyonu: 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı var

Gaybubet evlerinde saklanıyorlardı

Teknik ve fiziki takipler sonucunda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından farklı illerden İstanbul'a üniversitede okumak için gelen öğrencilere FETÖ'ye ait öğrenci evlerinde kalmaları için yönlendirmelerin yapıldığı tespit edildi. Çalışmada, örgütün "güncel üniversite öğrenci yapılanması"ndan sorumlu 8 şüpheli ve bunlara bağlı örgüt evlerinde kalan üniversite öğrencileri tespit edildi. Öğrencilerden sorumlu olduğu tespit edilen şüphelilerden bazılarının FETÖ soruşturmaları kapsamında firari olduğu ve bu zamana kadar yakalanmamak için "gaybubet evlerinde" saklandıkları yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıktı.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon: 70 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon: 70 kişi gözaltına alındı

İtirafçı olan şüpheliler yeni bilgiler verdi

Bu bilgiler ışığında harekete geçen ekipler, ilk operasyonu 13 Kasım'da İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirerek, 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Şüpheliler, örgütün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra İstanbul'da üniversite okuyan öğrencilere yönelik güncel faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 39 kişi gözaltında
GÜNDEM
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 39 kişi gözaltında
  • Alınan ifadeler doğrultusunda yeni tespit edilen kişilere yönelik olarak bu sabah düzenlenen ikinci operasyonda, 11 şüpheli daha gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 22 kişi hakkında gözaltı kararı
GÜNDEM
Ankara'da FETÖ operasyonu: Bylock kullanıcısı 22 kişi hakkında gözaltı kararı

Operasyonlarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilirken, aralarında öğrencilerden sorumlu olanların da bulunduğu 39 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

21 ilde FETÖ operasyonu: 70 adrese baskın yapıldı
GÜNDEM
21 ilde FETÖ operasyonu: 70 adrese baskın yapıldı
Abone Ol Google News
O hesaplaraitibar etmeyin!

O hesaplara
itibar etmeyin!

Ticaret ​Bakanlığı bir kez daha uyardı..
Net söyleyeyimaksi felakettir!

Net söyleyeyim
aksi felakettir!

Bakan Soylu, 'Lafı hiç eğip bükmeye gerek yok' diyerek uyardı.
Kongreleri erteliyoruz

Kongreleri erteliyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.
Dublörlü<br>dolandırıcılık

Dublörlü
dolandırıcılık

​Değerli gayrimenkullerin sahiplerini takibe alıyorlar.
Hainin planı havaalanında bozuldu

Hainin planı havaalanında bozuldu

PKK'lı kadın sahte pasaportla Brezilya'ya kaçacaktı.
Yeni Navtex kararı

Yeni Navtex kararı

​Doğu Akdeniz'de kararlılık: Görev süresi 29 Kasım'a kadar sürecek.

Heykelköy!

Heykelköy!

​'Sağlık Çalışanlarına Saygı Anıtı' açıldı.
Yeni müjdeler yolda

Yeni müjdeler yolda

Kanuni ilk sondajına 2021 yılında başlayacak.
Fırıncılar Odası'nı<br>bahane ettiler

Fırıncılar Odası'nı
bahane ettiler

​Ekmek ile oynayan fırıncılara ceza yağdı.
Helal olsun sana Lara

Helal olsun sana Lara

ABD'deki Türk kızın kitabı en çok satanlar listesine girdi.
İncirlik'e saldırı planı

İncirlik'e saldırı planı

Adana'daki ​DEAŞ operasyonunda ele geçirildi.
Amcası açıkladı

Amcası açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu Ali Akman'ın transfer hedefi ortaya çıktı.
Üstü market,<br>altı meyhane

Üstü market,
altı meyhane

​Esenyurt'ta şaşkına çeviren olay: Üst sınırdan ceza yazıldı.
Maskesiz poza otelde ceza

Maskesiz poza otelde ceza

Sosyal medyada paylaşılınca polis harekete geçti.
Mehmetçik en kısa<br>sürede göreve başlayacak

Mehmetçik en kısa
sürede göreve başlayacak

Milli Savunma Bakanı ​Hulusi Akar'dan Azerbaycan tezkeresi açıklaması.
Sıra beklerken<br>ölmek istemiyorum

Sıra beklerken
ölmek istemiyorum

​25 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan Pınar organ bağışı bekliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.