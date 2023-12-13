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İstanbul'da Kafes-19 operasyonu: Kırmızı Bülten’le aranan uyuşturucu madde finansörü Muhuannad Alloqh yakalandı

İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul’da yapılan “KAFES-19” operasyonuyla yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:20 - 13/12/2023 Wednesday
Güncelleme: 09:52 - 13/12/2023 Wednesday
Yeni Şafak
İstanbul'daki Kafes-19 operasyonunda Kırmızı Bülten’le aranan uyuşturucu madde finansörü Muhuannad Alloqh yakalandı.
İstanbul'daki Kafes-19 operasyonunda Kırmızı Bülten’le aranan uyuşturucu madde finansörü Muhuannad Alloqh yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan uyuşturucu finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah'ın İstanbul'da yapılan "Kafes-19" operasyonuyla yakalandığını bildirdi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Milletimizin bilmesini isterim ki;


Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir


İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, hakkında İnterpol tarafından Kırmızı bülten çıkarılan yabancı uyruklu Muhuannad ALOQLAH’ın İstanbul Esenler’de kaldığı ev tespit edildi. Düzenlenen Kafes-19 operasyonuyla yakalandı.


Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.


Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız






#KAFES-19 operasyonu
#Muhuannad ALOQLAH
#İstanbul
#Uyuşturucu
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