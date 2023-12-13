İstanbul'da Kafes-19 operasyonu: Kırmızı Bülten’le aranan uyuşturucu madde finansörü Muhuannad Alloqh yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan uyuşturucu finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah'ın İstanbul'da yapılan "Kafes-19" operasyonuyla yakalandığını bildirdi.
Milletimizin bilmesini isterim ki;
Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir
Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.
Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız