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İstanbul'da seçim sonucu: Son durum ne oldu? 31 Mart 2024 Türkiye İstanbul Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları

Türkiye genelinde 61 milyondan fazla vatandaşın sandığa gittiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı. Peki İstanbul'da son durum ne oldu? İşte, 31 Mart 2024 İstanbul seçim sonuçları, İstanbul ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası ve anlık seçim sonuçları...

21:47 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 22:21 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul seçim sonucu
İstanbul seçim sonucu
61 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı Türkiye'de seçim sonuçları gelmeye başladı. Sandıkların açılmasıyla birlikte herkes büyükşehirlerdeki akıbeti merak etmeye başladı.
Peki, İstanbul'da son durum ne oldu?
Saat 21.37 itibarıyla sonuçlar;

Açılan Sandık: % 72,4


CHP adayı Ekrem İmamoğlu: 3.122.671 - Oyların yüzde 50,4'ü


AK Parti adayı Murat Kurum: 2.535.484- Oyların yüzde 40,9'u


Bağımsız aday: 541.059 - Oyların yüzde 9'u


Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Altınöz: Oyların yüzde 2'si


DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş: Oyların yüzde 1,9'u


31 Mart 2024 İstanbul seçim sonuçları, İstanbul ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritasını
'den anlık olarak takip edilebilirsiniz.

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#Murat Kurum
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#İstanbul seçim sonucu
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