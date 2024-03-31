İstanbul'da seçim sonucu: Son durum ne oldu? 31 Mart 2024 Türkiye İstanbul Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları

İstanbul seçim sonucu
61 milyonu aşkın seçmenin oy kullandığı Türkiye'de seçim sonuçları gelmeye başladı. Sandıkların açılmasıyla birlikte herkes büyükşehirlerdeki akıbeti merak etmeye başladı.
Peki, İstanbul'da son durum ne oldu?
Saat 21.37 itibarıyla sonuçlar;
Açılan Sandık: % 72,4
CHP adayı Ekrem İmamoğlu: 3.122.671 - Oyların yüzde 50,4'ü
AK Parti adayı Murat Kurum: 2.535.484- Oyların yüzde 40,9'u
Bağımsız aday: 541.059 - Oyların yüzde 9'u
Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Altınöz: Oyların yüzde 2'si
DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş: Oyların yüzde 1,9'u
31 Mart 2024 İstanbul seçim sonuçları, İstanbul ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritasını
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35 dakika önce