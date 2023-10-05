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İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbullular haftanın dördüncü iş gününde yine yoğun trafikle karşı karşıya kaldı. Sabah saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu, Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiinde dron ile görüntülendi.

10:35 . 5/10/2023 Perşembe
AA
Otoyol ve köprü girişlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Otoyol ve köprü girişlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününe başlamak isteyenler yine trafikle mücadele ediyor. Otoyol ve köprü girişlerinde trafik yoğunluğu gözleniyor.


Trafik durma noktasına geldi

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu mevkilerinde trafik çok yavaş ilerliyor. Edirne istikametinde yoğunluk Avcılar'dan başlarken özellikle Haramidere'de trafiğin durma noktasına geldiği görülüyor.

Basın Ekspres Yolu Mahmutbey istikametinde ve Şirinevler'de de köprü yönüne doğru trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM bağlantı yolu Esenyurt, Bahçeşehir ve Haramidere mevkilerinde de trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Bostancı, Maltepe ve Kartal mevkilerinde trafik yoğunluğu gözlenirken TEM Otoyolu Sabiha Gökçen-Ataşehir ve Çamlıca gişeler yönünde yoğunluk yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde de her iki yönde trafik yoğunluğu gözleniyor.



#İstanbul
#trafik
#yoğunluk
1 saat önce
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