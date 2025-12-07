Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da yağış nedeniyle sitenin otoparkını su bastı

İstanbul'da yağış nedeniyle sitenin otoparkını su bastı

18:217/12/2025, Pazar
AA
IHA
Sonraki haber
Aynı sitede daha önce de yağış nedeniyle su baskınları yaşandığı bildirildi.
Aynı sitede daha önce de yağış nedeniyle su baskınları yaşandığı bildirildi.

İstanbul'da sabaha karşı başlayan sağanak etkisini sürdürüyor. Şehrin birçok yerinde yollar göle dönerken Küçükçekmece ilçesinde de bir sitenin otoparkını su bastı. Otoparkta bulunan yedi araçta hasar oluşurken, sığınak bölümü ve asansör boşluğu da suyla dolan binanın elektrik trafosu da zarar gördü.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yağış nedeniyle su basan sitenin otoparkındaki 7 araçta hasar oluştu.

İstasyon Mahallesi'ndeki İstasyon Sitesi'nin otoparkını, sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle su bastı. Otoparkta bulunan 7 araçta hasar oluştu.

Sığınak bölümü ve asansör boşluğu da suyla dolan binanın elektrik trafosu da zarar gördü.

Binanın elektriği kesilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Otoparktaki suyu tahliye çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, bina sakinleri daha önce de aynı sorunun üç kez yaşandığını, yetkililere başvurmalarına rağmen sonuç alınamadığını ifade etti.



#Küçükçekmece
#su baskını
#YAĞIŞ
#Sağanak
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-İSG sınavı sonuçları için tarih belli oldu