Hayrete düşüren görüntü: Binlercesi Üsküdar kıyılarına vurdu

Muammer isimli diğer vatandaş ise, geçtiğimiz yıllara göre çok fazla denizanasının olduğunu ifade ederek, "Daha önceleri nadir oluyordu ama bugün çok denizanası var. Nedendir bilmiyorum. Temizlemeye geliyorlar ama fazla alamıyorlar. Geçen sene bu kadar çok yoktu, bu sene fazla. Neden olduğunu bilmiyorum. Müsilaj tetikliyor mu ? Bu sene enteresan şeyler oluyor" diye konuştu.