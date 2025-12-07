Yeni Şafak
Hayrete düşüren görüntü: Binlercesi Üsküdar kıyılarına vurdu

16:167/12/2025, Pazar
<p></p>

Üsküdar’da binlerce deniz anasının sahili kaplamasıyla deniz adeta beyaza büründü. Evsel atıkların da yoğun olarak görüldüğü sahil, vatandaşların dikkatini çekti.

Üsküdar Kuleli sahilinde denizin yüzeyi neredeyse tamamen denizanalarıyla kaplandı.

Kıyıya vuran çok sayıdaki denizanası, sahile gelenlerin hayretle izlediği görüntüler oluşturdu. 

Denizanalarının yanı sıra sahil bandında biriken plastik atıklar, poşetler ve çeşitli çöpler de çevre kirliliğine neden oldu.

Vatandaşlar, hem yoğun deniz anası birikimi hem de çevredeki çöpler nedeniyle oluşan görüntü kirliliğinden şikayet ederek yetkililere temizlik çalışmalarının artırılması çağrısında bulundu.

Bu manzara, Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorununu da akıllara getirdi.

 "Bu kadar denizanasının olması normal değil"


Bölge sakinlerinden Cemalettin Değer, bu kadar denizanasının olmasının normal olmadığını söyleyerek, "Bu durum tamamen deniz kirliği ve insanların duyarsızlığından kaynaklanıyor. Geleceğimizi tehdit ediyor. Biran önce önlen alınması gerekiyor. Sahilde ne isterseniz var. Derelerden denize gelen atıkların hepsi denizde buluşuyor. Bu kadar denizanasının olması normal değil tamamen deniz kirliliğinden kaynaklanıyor" dedi.

"Geçen sene bu kadar çok yoktu, bu sene fazla"


Muammer isimli diğer vatandaş ise, geçtiğimiz yıllara göre çok fazla denizanasının olduğunu ifade ederek, "Daha önceleri nadir oluyordu ama bugün çok denizanası var. Nedendir bilmiyorum. Temizlemeye geliyorlar ama fazla alamıyorlar. Geçen sene bu kadar çok yoktu, bu sene fazla. Neden olduğunu bilmiyorum. Müsilaj tetikliyor mu ? Bu sene enteresan şeyler oluyor" diye konuştu.

