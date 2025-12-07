Yeni Şafak
Sarı kodlu uyarı yapılmıştı: İstanbul'da sağanak etkili oluyor! Cadde ve sokaklar suyla doldu

Sarı kodlu uyarı yapılmıştı: İstanbul'da sağanak etkili oluyor! Cadde ve sokaklar suyla doldu

7/12/2025, Pazar
G: 7/12/2025, Pazar
DHA
İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan sağanak, etkisini sürdürüyor. Yağışın ardından cadde ve sokaklar suyla doldu. Meteoroloji ve İstanbul Valiliğinden kent geneline gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yapılmıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yağış uyarısının ardından İstanbul'da sağanak gece saatlerine etkisini gösterdi. Cadde ve sokaklar suyla dolarken, yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İETT OTOBÜSÜ DEVRİLDİ


Öte yandan etkili olan yağışla birlikte hasarlı kazalar meydana geldi. Şile Otoyolu Caddesi Çekmeköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HO 2867 plakalı İETT otobüsü, bariyerlere çarparak devrildi. 

Otobüste yolcu bulunmadığı öğrenilirken, kazadan yara almadan kurtulan otobüs şoförü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.  

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#İstanbul
#Hava durumu
