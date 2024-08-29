İstanbul’u sağanak vurdu

Tüm yaz kavurucu sıcakların etkili olduğu İstanbul’da ‘süper hücre’ etkisini gösterdi. Kentte sabah başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı, suyla dolan alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı.

Bahçelievler Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir marketin deposu, şiddetli yağışın duvarı patlatması nedeniyle su içinde kaldı. İBB ekiplerini aradıklarını ancak 4 saat geçmesine rağmen kimsenin gelmediğini anlatan Burak Haktan Dönmez, “15 dakika içinde alt katta bulunan depomuz 30-40 santimetreyi bulan suyla doldu. Pek çok gıda maddesini çöpe atmak zorunda kaldık. İBB’nin Beyaz Masa hattını aradık. 'Not aldık' deyip gelmediler. Şimdi burada kendimiz tahliye ediyoruz ama hiçbir güvenlik önlemimiz yok. Elektrik akımına kapılıp canımızdan olsak bunun hesabını kim verecek?” diye sordu.