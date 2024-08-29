|
Gündem

İstanbul’u sağanak vurdu

Yazı kavurucu sıcaklarla geçiren İstanbul’da sağanak öncesi süper hücre oluştu. Şehir üzerindeki kara bulutlarla bazı ilçeler geceyi yaşadı. Alt geçitler suyla doldu, araçlar mahsur kaldı.

Neslihan Önder
04:00 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:59 - 29/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Tüm yaz kavurucu sıcakların etkili olduğu İstanbul’da ‘süper hücre’ etkisini gösterdi. Kentte sabah başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı, suyla dolan alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı.

‘NOT ALDIK’ DEYİP GELMEDİLER

Bahçelievler Ahmet Yesevi Caddesi'nde bir marketin deposu, şiddetli yağışın duvarı patlatması nedeniyle su içinde kaldı. İBB ekiplerini aradıklarını ancak 4 saat geçmesine rağmen kimsenin gelmediğini anlatan Burak Haktan Dönmez, “15 dakika içinde alt katta bulunan depomuz 30-40 santimetreyi bulan suyla doldu. Pek çok gıda maddesini çöpe atmak zorunda kaldık. İBB’nin Beyaz Masa hattını aradık. 'Not aldık' deyip gelmediler. Şimdi burada kendimiz tahliye ediyoruz ama hiçbir güvenlik önlemimiz yok. Elektrik akımına kapılıp canımızdan olsak bunun hesabını kim verecek?” diye sordu.



#meteoroloji
#İstanbul
#Aktüel
18 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?