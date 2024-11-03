İstanbul'un toplu ulaşımında yeni dönem: Türkiye Kart nedir, hangi hatlarda geçerli?

İstanbul’da; Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattında Türkiye Kart uygulamasına geçiliyor. Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlar, PTT iş yerlerine başvurabilecek. Ankara’da Başkentray, İzmir’de İZBAN başta olmak üzere 18 kentin yıl sonuna kadar uygulamaya dahil edileceği belirtildi.
İstanbul’da toplu ulaşım sisteminde yeni bir uygulamaya geçiliyor.
Karar 31 Ekim tarihinde İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uygulamaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, İstanbul'da toplu taşımada Türkiye Kart kullanımının vatandaşların seyahatlerini kolaylaştıracağını belirtti.
Türkiye Kart pilot illerde kullanılıyor
Uraloğlu, Türkiye Kart uygulamasının başlaması için UKOME kararının ıslak imzalı olarak iletilmesinin ardından BELBİM AŞ tarafından teknik çalışmaların tamamlanacağını kaydetti. Ülkede 81 ildeki toplu taşıma kartlarını tek bir kartta toplayacak olan Türkiye Kart'ı pilot iller olan Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul'da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda kullanıma açtıklarını anımsatan Uraloğlu, "2024 yılının sonuna kadar sisteme dahil olan il sayısını 18'e çıkartacağız" dedi.