Gündem İşte CHP zihniyeti
MANİSA

İşte CHP zihniyeti!

CHP Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin skandallarına devam ediyor. Daha önce Saruhan Bey’in siluetini logodan çıkaran Bilgin, şimdi de Cengiz Topel’in ismini caddeden kaldırdı. Topel’in yerine CHP’li Sefer Özlü’nün adı verildi.

Fatih Özer Yeni Şafak
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin

Manisa’nın Saruhanlı Belediyesi Başkanı CHP’li Zeki Bilgin’in skandalları devam ediyor. Bilgin Meclis toplantısında “Şehit Cengiz Topel Caddesi”nin ismini değiştirmek istedi. Meclis’e getirilen talebe AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri red oyu verdi. CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri ise evet oyu kullandı. Oy çokluğuyla Şehit Cengiz Topel’in ismi kaldırılarak yerine eski CHP ilçe başkanlarından Sefer Özlü’nün isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Bilgin, Topel isminin caddeden kaldırılmasını şu sözlerle savundu: “İlçemizde Cengiz Topel adında bir mahallemiz var. Böyle bir isim varken, Cengiz Topel adında bir cadde isminin olması doğru değil. Allah rahmet eylesin Sefer Özlü, Saruhanlı’ya büyük hizmetleri geçmiş bir vatandaşımızdır. Bu nedenle adının yaşatılması gerektiğini düşünüyorum.”

Logolar

İLK İŞ ÇIKARTMAK OLDU

Bilgin daha önce de, Manisa’yı 1313 yılında fethederek Türkleşmesini sağlayan Saruhan Bey’in yer aldığı ilçe logosunda da değişikliğe gitmişti. 2015 yılında dönemin belediye meclisi tarafından logoya dahil edilen Saruhan Bey’in silueti logodan çıkarıldı. Belediye Meclisinde CHP ve İYİ Parti’li üyelerin kabul, AK Parti ve MHP’li üyelerin ise ret oyu verdiği yeni logo oy çokluğuyla kabul edildi. Öte yandan 4 yıl önce logoya eklenen Saruhan Bey siluetine o dönem meclis üyesi olan şimdiki Saruhanlı Belediye Başkanı CHP’li Zeki Bigin’in de evet oyu verdiği öğrenildi.

Kabul edilemez

  • Ahmet Gökmen
  • Alınan karara tepki gösteren AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, “Şehit Cengiz Topel’in isminin kaldırılarak yerine eski CHP ilçe başkanının isminin koyulması kabul edilecek bir durum değildir. Burada yapılmak istenilen tutum tamamen siyasi bir adımdır. Onlarca cadde ve sokak ismi dururken neden bir şehidin ismi kaldırılmak isteniyor” dedi. Gökmen, “7 aydır belediyecilik alanında hiçbir adım atılmadı. Yapılan tek iş ise cadde ve sokak isimlerinin değiştirilmesidir. Seçim döneminde vadedilen yatırımların birisi bile ilçemizde hayata geçirilmedi” ifadesini kullandı.

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