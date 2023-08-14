İşte yıkılan şehirlerin yeni yüzü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın deprem bölgesinde yıkılan ya da hasarlı ev ve iş yerleri için hayata geçirdiği Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamındaki ilk inşaatlar Malatya ve Kahramanmaraş’ta başladı. Yerinde dönüşüm projesi kapsamındaki ilk etap binaları, bakanlık doğrudan kendisi yapıyor. Bakanlık kentlerin meydanlarını da projeyle yeniden düzenleyip yapacak. Yeni Şafak, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında hazırlanan meydan projelerinin planlarına ulaştı.

Hatay

HATAY’IN TARİHİ MECLİS BİNASI

Projelerde meydanlardaki tüm detaylar düşünüldü. Hatay’da Antakya ve Defne için hazırlanan planlara göre ilk olarak deprem müzesi, Vali Ürgen Parkı, konut bölgesi, kütüphane, tiyatro salonu, konser salonu ve Cumhuriyet Meydanı yeniden inşa edilecek. Plan içerisinde Hatay Devleti’nin tarihi meclis binası da yer alıyor. İnşa edilecek meydanda bu meclis binası da yerini yeniden alacak. Kahramanmaraş Pazarcık kent merkezi için hazırlanan planlarda ise yine konut bölgesinin yanı sıra kent meydanı, sosyokültürel alanlar, belediye binası ve hükümet konağı kendini gösteriyor.

Adıyaman Malatya

YEŞİLLE İÇ İÇE

İlk temelin atıldığı Malatya Bakırcılar Çarşısı da peyzaj düzenlemesi ile tercih sebebi olacak. Yöresel dokuya uygun, engelli dostu ve iklim duyarlı bir anlayışla yeniden inşa ve ihya edilecek. Toplam 250 bin metrekare alanda inşa edilecek Bakırcılar Çarşısı’nın ilk etapta 7 bin 600 metrekarelik alanında 293 dükkân ve 165 araçlık kapalı otoparkı yapılarak Malatyalıların hizmetine sunulacak.







