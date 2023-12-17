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İYİ Parti'de istifa krizi büyüyor: İbrahim Özkan ve 5 isim daha gemiyi terketti

İYİ Parti'de istifa dalgası hız kesmeden büyüyor. Meral Akşener'in CHP'ye 'ittifak' restinin ardından İmamoğlu'nun kendini aradığını itiraf eden İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, 5 Meclis üyesiyle birlikte partiden istifa ettiğini duyurdu.

17:02 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 17:16 - 17/12/2023 Pazar
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İbrahim Özkan
İbrahim Özkan

İYİ Parti’de istifa, görevden alma ve ihraç istemli disipline sevk kararlarının ardı arkası kesilmiyor.


Genel İdare Kurulu’nun (GİK) “tek başına seçim” kararı sonrası ivme kazanan iç tartışmalar, CHP’nin İstanbul başta olmak üzere belli yerlerde yerel seçim için işbirliği yapılması girişiminin reddedilmesinin ardından doruğa ulaştı. Hemen her gün bir istifa, görevden alma yada disipline sevk gelişmesinin yaşandığı İYİ Parti’den, bugün de peş peşe istifa haberleri geldi.


6 isim istifa etti


İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesi partiden istifa ettiklerini duyurdu.


İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan Akşener’in talebi doğrultusunda bu görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak Özkan, İYİ Parti İBB Grup Başkanvekilliği için yapılan seçimde yeniden bu göreve seçilmiş, bunun üzerine il yönetimi Özkan’ı seçen meclis üyelerini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.


Peş peşe kritik gelişmeler


CHP ile seçim işbirliğinin sağlayacağı kazanımlara işaret eden harita çalışması basına sızan Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, Genel Başkan Meral Akşener tarafından görevinden alındı. Hemen ardından ise Toplumsal Politikalardan Sormul Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner partiden istifa etti. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu da, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu.


Yoğun kan kaybı


İYİ Parti, kurulduğu 25 Ekim 2017 tarihinden bugüne kadar, önemli kayıplar yaşadı. 200 kişilik Kurucular Kurulu üyelerinden 70’e yakını istifa etti, 7 kurucu da ihraç edildi.


Yeni dizayn


Akşener, Başkanlık Divanı’nda yeni bir dizayna gitti. Hukuk İşleri Başkanlığı ile Seçim İşleri Başkanlığı’nı birleştiren Akşener, boşalan üyeliklere atamalar yaptı. Buna göre Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlıkları birleştirilerek Üçok’un yerine Afyon Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Toplumsal Politikalar Başkanlığı görevini yürüten Ece Güner’in yerine de Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı Hamşioğlu getirildi.




#İYİ Parti
#İbrahim Özkan
#istifa
26 dakika önce
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