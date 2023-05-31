İYİ Parti’de rüzgara göre vitrin

Manisa Turgutlu'da İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş, Cumhur İttifakı için ''Katiller'' paylaşımı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin askerlerini şehit eden terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak olan İYİ Parti, Cumhur İttifakı için ''Katiller kazandı'' dedi. İlçe Başkanı olduğu İYİ Parti için geçtiğimiz aylarda terörist Sabri Ok skandal açıklamalarda bulunmuştu. Terör elebaşı Sabri Ok, örgütün yayın organına yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ve İYİ Parti'nin aynı yerde olduğunu söyledi.