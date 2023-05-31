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İYİ Parti’de rüzgara göre vitrin

HDP’nin desteğiyle seçime giren İYİ Parti, 28 Mayıs sonrası vitrinini değiştiriyor. Partideki ülkücüleri tasfiye eden Akşener, kalan milliyetçi isimleri daha fazla ön plana çıkaracak.

Mehmet Güney
04:00 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Meral Akşener.

Meral Akşener.

İYİ Parti’de merkez sağ eğilimi yerini yeniden milliyetçiliğe bırakıyor. Genel Başkan Meral Akşener’le birlikte kuruluşunda milliyetçi isimlerin de önemli rol üstlendiği İYİ Parti’de son dönem kadrolaşmada dümen merkez sağ isimlere kırılmıştı. Bunun sonucu olarak ise milliyetçi tabandan gelen isimlerin ilk kurulduğu güne göre divanda ve parti yönetiminde yer almasına rağmen parti içinde etkinliği minimize olmuştu. Seçim molası verilen kongre sürecinde de bu yaklaşım etkili oldu.

MİLLİYETÇİ İSİMLER ÖNE ÇIKARILACAK

Seçim döneminde de parti içinde adaylığı noktasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı oluşan muhalif milliyetçi isimler önemli oranda tasfiyeye uğradı. İl, ilçe kongrelerinde eski teşkilat başkanı Koray Aydın’ın ekibinin yerine başka isimlerin gelmesi uzun süre tartışma konusu oldu. Ancak son seçimde artan milliyetçilik rüzgarını dikkate alan İYİ Parti’de yaklaşan yerel seçim de dikkate alınarak Koray Aydın, Şenol Sunat, Metin Ergün, Rıdvan Uz gibi isimlerin partide daha etkili olması bekleniyor. Merkez sağ isimlerin ise yerel seçim sürecinde görünürlüğünün azalacağı ifade ediliyor.




#İYİ Parti
#HDP
#Meral Akşener
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