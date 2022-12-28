İYİ Partili Erhan Usta'dan CHP'nin 'İçişlerimize karışmayın' çıkışına cevap: Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanlarının isimlerini zikredebiliriz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta katıldığı canlı yayında Saraçhane ziyareti öncesinde izin aldığı aldığı iddiaları üzerine çok sert açıklamalarda bulunmuştu.

Akşener, "Bunu söyleyeni çarparım, yeni seçtirdiğimiz belediye başkanlarına destek verirken izin alacak halim yok" ifadelerine yer vermişti. Akşener bu çıkışının ardından geçtiğimiz akşam CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Yaşanan son tartışmaları masaya yatıran iki lider, görüşmenin ardından bir açıklama yapmadı.

"GENEL BAŞKANLARIN İÇİNE SİNMEDEN BEYANAT VERDİĞİ DE OLUYOR"

Gelişmelerin ardından katıldığı canlı yayında iki partinin arasında yaşanan gerilime ilişkin konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, partisinin CHP'nin iç işlerine karışmadığını söyledi. Usta, "Bu tür gerginlikler olabilir. Bunun çok büyütülecek bir yanı yoktu zaten. Zaman zaman genel başkanların çok içine sinemeden beyanatlar verdiği de oluyor.

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Ekrem İmamoğlu'nun başına bir sıkıntı gelmiş. Oraya koşmasak 'Niye koşmadınız?' diye sorulması lazım. Soru yanlış soruluyor." dedi.

"KENDİ SEÇTİRDİĞİMİZ BELEDİYE BAŞKANLARI"

Usta, Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylık için önerilmesi halinde onaylayacağı açıklamasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Bunu bir siyasi partinin iç işleri karışmak olarak algılamamak lazım. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanlarının isimlerinin zikrediliyor olmasını iç işlerine karışılıyor gibi değerlendirmemek lazım"

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