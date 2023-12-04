‘İyilik’ gönüllüleri ödüllendirildi

Türk Kızılay tarafından gerçekleştirilen Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri sahiplerini buldu. Asrın felaketinde yaptıkları iyilik ve gönüllülük çalışmalarıyla ödüle layık görülenlerin hikayeleri, törende duygu dolu anlar yaşattı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Milletimizin vicdanı olan Kızılayımızın çatısı altında buluşan gönüllülerimiz bir buçuk asırdır dünyaya şefkat elini uzatmakta. Bu sayede ülkemiz insani yardım alanında en cömert ülke olma onurunu göğsünde taşıyor. Asrın felaketinin asrın dayanışmasına dönüşmesi bu cömertliğin yankısıdır” ifadelerini kullandı.

İLHAM OLANLAR ÖDÜL ALDI

Ödül törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, AFAD Başkanı Okay Memiş ve çok sayıda gönüllü katıldı. Törende, afetler gibi zorlu şartlarda gönüllülükle öne çıkanlar ile örnek kişiliğiyle genç gönüllülere ilham veren kişi ve kuruluşlar ödüllerini aldı.





İYİ Kİ VARSINIZ

Kızılay Genel Başkanı Prof Dr. Fatma Meriç Yılmaz, zamanını ve emeğini hiç tanımadığı ihtiyaç sahipleri için karşılık beklemeden feda eden iyilik kahramanlarının ödüllendirildiğini söyledi. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Her biri birer kahraman misali insanlığın yüz akı olmuş kırmızı yeleklilerle dolu bu salon Türkiye’nin ve insanlığın geleceğine, merhametin bu topraklarda nice yıllar hüküm süreceğine dair olan inancımın tazelenmesine vesile oldu. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Engelliler için çalışmalarımız devam edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımında, şu ifadelere yer verdi: “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, zorluklara rağmen azim ve kararlılıkla hayata tutunan engellilere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek.”

Nebile Aktaş, Buğra Aktaş.

Kara gün dostumuz

Törende ödül alan İzmir Urla Türk Kızılayı’nda gönüllü Nebile Aktaş, oğlunun zihinsel engelli olduğunu belirterek şunları söyledi: Ortaokula giderken oğlumun sosyalleşebilmesi ve hayatın içinde yer alabilmesi için ikamet ettiğimiz İzmir Urla’da Türk Kızılay’ı ile tanıştık. Oğlum toplum içinde iletişim kurmayan, kalabalıkta korkan, konuşamadığı için ağlayan bir çocuktu. Fakat şimdi iletişime açık, özgüvenli, sosyal ve konuşabilen bir çocuk oldu. Kızılay bizim kara gün dostumuz oldu.”

Mustafa Aydın

İnsani görevimi yerine getirdim

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde yaptığı özverili çalışmalarla bilinen Mustafa Aydın da ödül alanlar arasındaydı. O günlerden bu yana depremin etkilerini hem fiziksel hem de psikolojik olarak yaşamaya devam ettiğini ifade eden Aydın, “Bu süreçte gerek sağlık, gerek maddi ve manevi zorluklar da yaşadım. Deprem bölgesindeki çalışmalarımdan sonra gerek sosyal medyadan gerekse sosyal yaşamdan tanıyan, tanımayan pek çok insanın övgüsüyle karşılaştım. Ben insani görevimi yerine getirdim, övülecek bir şey yapmadım. O günlerde yaşadığımız acıları bir nebze olsun hafifletmek için uğraş verdim. Çalışmalarımız, Türkiye’mizin güzide kurumu Türk Kızılayı tarafından taçlandırıldı. Bu beni ve ailemi çok mutlu etti. Gönüllülük faaliyetlerimi bundan sonra Kızılay’da daha aktif olarak devam ettireceğim. Kırmızı yelekli olmak her zaman ayrıcalıktır” ifadelerini kullandı.







