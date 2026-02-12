İzmir'de bir binadaki iki balkon çöktü: Park halindeki otomobilde hasar oluştu

İzmir'in Konak ilçesinde 3 katlı binanın iki balkonu, park halindeki otomobilin üzerine çöktü.
Alınan bilgiye göre, 1. Kadriye Mahallesi'nde gece saatlerinde 3 katlı binanın 3. katındaki balkon henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Beton parçalarının düştüğü 2. kattaki balkonda da çökme meydana geldi.
Çökme sonucu bina önünde park halinde olan bir otomobilde hasar oluştu.
Yaralananın olmadığı olay nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alındı.
Binanın ikinci katında yaşayan 77 yaşındaki Haydar Açıl, televizyon izlerken bir gürültü duyduğunu, önce bir aracın duvara çarptığını zannettiğini söyledi.