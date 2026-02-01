Yeni Şafak
Uşak'ta yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi

Uşak'ta yağış nedeniyle yolda çökme meydana geldi

00:411/02/2026, Pazar
AA
Aşağı Karacahisar ve Çamyuva köylerinde yaşayan vatandaşlara yolu kullanmamaları konusunda duyuru yapıldı.
Uşak’ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Aşağı Karacahisar köyü yakınlarında yol çökerken, güvenlik gerekçesiyle trafik kapatıldı ve alternatif güzergah çalışması başlatıldı.

Uşak'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle yol çöktü.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle merkeze bağlı Aşağı Karacahisar köyü yakınlarında yolda çökme meydana geldi.

Haber verilmesiyle bölgeye AFAD, jandarma ve Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Yolun bir bölümünde çökme meydana gelmesi ve belirli yerlerinde de derin çatlakların oluşmasından dolayı trafiğe kapatıldı.

Köylere ulaşımın aksamaması için Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince de alternatif bir güzergah çalışmalara başlandı.

Öte yandan Aşağı Karacahisar ve Çamyuva köylerinde yaşayan vatandaşlara yolu kullanmamaları konusunda duyuru yapıldı.


