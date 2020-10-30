Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir’deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin" dedi.
Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir.
İzmir’deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin.
Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir.