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POLİTİKA

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Bakan Albayrak'tan açıklama: Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir

Bakan Albayrak: Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'deki depreme ilişkin, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir" dedi.

Haber Merkezi DHA
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem oldu.
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir’deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin" dedi.


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