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IĞDIR

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu: Dualarla devam edecek

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleri doğrultusunda son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele, kahraman ordumuz, polisimiz ve hepsinden önemlisi yüce milletimizin desteği ve hayır dualarıyla devam edecektir." dedi.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a gelen Orgeneral Çetin, valiliği ziyaret ederek Vali Enver Ünlü ve Garnizon Komutanı Albay Yılmaz Doğan ile görüştü.

Arif Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de terörün sona ereceğini ve kalıcı huzurun sağlanacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleri doğrultusunda son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele, kahraman ordumuz, polisimiz ve hepsinden önemlisi yüce milletimizin desteği ve hayır dualarıyla devam edecektir." dedi.

İHA
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Iğdır Valisi Ünlü’yü ziyaret etti.

Terörle mücadelenin aralıksız süreceğini vurgulayan Orgeneral Çetin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda topyekun terörle mücadeleye devam ettiklerini dile getirdi.

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İşte Erdoğan'ın Trump'a izlettirdiği 'terörle mücadele' videosu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'a izlettirdiği 'terörle mücadele' videosunu paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İzlettiğimiz 'terörle mücadele' videosundan en çok Trump etkilendi.' diye konuştu.


İlimizle ilgili, hudutla ilgili önemli konuları istişare edeceğiz

Iğdır Valisi Enver Ünlü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'nun bölgeye çok önem verdiğini anlattı.

Kentin huzuru, güveni ve kalkınması için çalıştıklarını söyleyen Ünlü, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde inşallah Sayın Paşamızın da buyurdukları gibi bölgemizde huzur, güven ortamı tamamen tesis edilinceye ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar arkadaşlarımızla birlikte Iğdır'ı huzur ve güven şehri yapma konusunda çalışacağız. İlimizle ilgili, hudutla ilgili önemli konuları istişare edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Ünlü, Orgeneral Çetin'e Karabağ kilimi, Çetin de Ünlü'ye asker biblosu takdim etti.

Ziyarette Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan da hazır bulundu.

Dualarla devam edecek

Dualarla devam edecek

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu.
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