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Japonya'daki Amerikan üssünde patlama

Japonya'daki Amerikan üssünde patlama

09:119/06/2025, Pazartesi
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Kadena Hava Üssü
Kadena Hava Üssü

Japonya'nın Okinawa Adası’nda yer alan ABD’nin en büyük askeri üslerinden Kadena Hava Üssü’nde bir patlama yaşandığı bildirildi.

Kyodo'nun haberine göre, üssün Japon Öz Savunma Kuvvetlerine ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi.


Bomba tasfiye işlemi sırasında gerçekleşen patlamada, 4 Japon askeri hafif yaralandı.



  • Yerel basındaki haberlere göre ise patlamanın ardından çevredeki yerleşim yerlerine ilişkin herhangi bir tahliye duyurusu yapılmadı.

ABD ile Japonya arasında İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı muharebelerine sahne olan Okinava Adası, Japonya'nın 1952'de yeniden bağımsızlığını kazanmasının ardından ABD tarafından ilhak edilmiş, ardından 1972'de Japonya'ya iade edilmişti.


Ada, halen ABD'nin Japonya'daki askeri varlığının büyük bölümüne ev sahipliği yapıyor.



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#Kadena Hava Üssü
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