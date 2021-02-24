Kabaktepe ile yeniden gündeme gelen 'Erbakan'ın kamyoneti'nde aslında kimler var?

Kamyonetten; bir cumhurbaşkanı, 2 başbakan, 1 bakan, 4 milletvekili ve 3 belediye başkanı çıktı.

1994’deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde çekilen bir kare, yeniden gündeme geldi.

Kamyonet üstünde seçim çalışması kapsamında şehir turu atılırken çekilen fotoğrafta, Milli Görüş lideri ve Refah-Yol Hükümeti’nin Başbakanı Necmeddin Erbakan’ın yanında bulunan isimler yıllar içinde önemli kademelere geldi ve ülke yönetiminde söz sahibi oldu.

Necmettin Erbakan, milletvekilliği yanı sıra başbakanlık görevini üstlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sırasıyla belediye başkanı, milletvekilliği ve başbakanlık yaptı. 2018’deki seçimlerde de halkın yüzde 52 oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçildi.

İdris Güllüce ve Mehmet Sekmen de belediye başkanlığı ve milletvekilliği görevlerini üstlenerek hizmet etti.

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na aday gösterilmesi sonrası Milli Görüş'ün gençlik organizasyonunu yapan 6-7 kişiden biri olan Osman Nuri Kabaktepe'nin de kamyonet üstündeki isimlerden biri olduğu iddia edildi. Ancak bu iddia gerçeği yansıtmıyor.

Fotoğraftaki isimlerin geldikleri göreve göre listesi şöyle:

Cumhurbaşkanı: Recep Tayyip Erdoğan (Belediye başkanı, vekil ve başbakan)

Başbakan: Necmettin Erbakan (milletvekili ve bakan)

Bakan: İdris Güllüce (Belediye başkanı, milletvekili)

Belediye Başkanı: Mehmet Sekmen (milletvekili oldu)