Kabine bugün toplanıyor: Kritik konular masada

09:198/09/2025, Pazartesi
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Kabine toplantısının ana gündemini yeni çözüm süreci oluşturacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bugün Ankara Beştepe'deki
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde toplanacak.

'Terörsüz Türkiye' süreci gündemde


Toplantının ana gündem maddesi ise iktidarın
"Terörsüz Türkiye"
diye adlandırdığı yeni çözüm süreci olacak.

TBMM çatısı altında kurulan ve 11 ve 12 Eylül'de 8 ve 9'uncu toplantılarını gerçekleştirecek olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugüne kadarki çalışmaları ele alınacak.


Diş politika da masada


Dış politika ve bölgede yaşanan gelişmeler de Kabine toplantısında masaya yatırılacak.


Suriye'deki YPG'nin henüz silah bırakmaması, bu ülkede zaman zaman yükselen tansiyon ve sahadaki son durum da değerlendirilecek.


İsrail'in saldırıları


İsrail'in Gazze'yi işgal planı da Kabine'nin gündeminde olacak.


Gazze'ye insani yardımın kesintisiz oluşturulması, iki devletli çözüm için müzakere masasına oturulması ve kalıcı ateşkesin sağlanabilmesi için de atılabilecek adımlar masaya yatırılacak.


Saldırıların son bulması için uluslararası alanda İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler de ele alınacak.


Ekonomik gelişmeler


Ayrıca ekonomi başlığı da Kabine'nin bugünkü toplantısının gündeminde yer alacak.


Enflasyonla mücadelede atılan adımlar ve gelinen son durum, enine boyuna değerlendirilecek.




