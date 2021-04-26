​Kabinede gündem soykırım iftirası

Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak.

ABD Başkanı Biden’ın 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasına yönelik tepkiler sürerken, Ankara’nın atacağı adımlar ve ikili ilişkiler kabinede masaya yatırılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, konuyla ilgili temaslara ilişkin bir sunum yapması bekleniyor. Türkiye’nin Washington Büyükelçisi’nin konuya ilişkin istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağrılmasının gündemde olduğu kaydediliyor. Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce “Kapatılması gerekiyorsa kapatırız” dediği İncirlik Üssü konusunun da kabinede değerlendirileceği ifade ediliyor.

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TEDBİRLERİN SAYILARI YANSIMASINA BAKILACAK

Bir önceki kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanma kararlarını açıklamış ve “Hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir” demişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vereceği bilgiler ve güncel risk haritası, vaka sayısı ile hastanelerin doluluk oranları ışığında iki haftadır uygulanan kısmi kapanmanın seyri değerlendirilecek. Açıklanan tedbirlerin vaka sayılarına yansıması ele alınacak. Vaka sayısında istenilen düzeyde olmasa da bir gerileme söz konusu olduğu görülürken, yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda kısmi kapanmanın devam mı edeceği, yoksa ek tedbirlerin mi alınacağı, ya da tam kapanmanın mı olacağına ilişkin nihai karar verilecek. Bu arada, Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağının da yine bu toplantıda karara bağlanacağı ifade ediliyor.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI

Alınacak kararlarda aşılama ve aşı temin çalışmaları da etkili olacak. Türkiye’de 13 milyon 200 bini ilk doz, 8 milyonu ikinci doz olmak üzere 21 milyonu aşkın aşılama yapıldı. Sinovac ve Biontech aşılarının ardından Rusya’nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. Bakan Koca’nın, Rus aşısıyla ilgili son gelişmeleri kabine üyelerine aktaracak. Öte yandan, yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum da yine toplantıda ele alınacak.

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Akar bilgi verecek

Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlenen “Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu”na ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.