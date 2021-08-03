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ANKARA

Kabineye rötar

Ülkenin farklı noktalarında peş peşe çıkan ve büyük bir mücadeleyle söndürülmeye çalışılan orman yangınları için bakanlar sahaya indi. Oluşturulan koordinasyon merkezlerinden gelişmeleri takip eden bakanlar, yangından zarar gören yerleşim yerlerinde incelemelerde bulunurken, evleri zarar gören vatandaşlarla da bir araya geliyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
​Kabineye rötar​
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Ülkenin farklı noktalarında peş peşe çıkan ve büyük bir mücadeleyle söndürülmeye çalışılan orman yangınları için bakanlar sahaya indi. Oluşturulan koordinasyon merkezlerinden gelişmeleri takip eden bakanlar, yangından zarar gören yerleşim yerlerinde incelemelerde bulunurken, evleri zarar gören vatandaşlarla da bir araya geliyor. Bu nedenle de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılması planlanan kabine toplantısı, kabine üyelerinin önemli bir kısmının yangın bölgelerinde olması nedeniye ertelendi.

HER BİRİ AYRI ŞEHİRDE

  • Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gelişmeleri dün Muğla’nın Milas ilçesinde oluşturulan Yangın Koordinasyon Merkezinden takip etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezi’ni ziyaret etti. Ardından iki bakan yangından zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da dün Antalya’daydı. Kurum, Akseki ilçesinde orman yangınlarından zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da gelişmeleri takip etmek üzere Mersin’in Aydıncık ilçesindeydi.

Yanınızdayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mersin’in Aydıncık ilçesindeki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen 88 yaşındaki Süleyman Küçük ile cep telefonuyla görüştü. Küçük’e geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, “Rabb’im şifalar versin inşallah” dedi.

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