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KAYSERİ

Kadim kente ‘UNESCO’ müjdesi

Lezzet diyarı Kayseri, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne dahil edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kadim kentimiz Kayseri, gastronomi dalında da kendisini ispatlamıştır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kadim kente ‘UNESCO’ müjdesi
Memduh Büyükkılıç

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gastronomi alanında zenginliği ile bilinen Kayseri’nin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından ‘Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne girmeye hak kazandığı müjdesini verdi.

  • Başkan Büyükkılıç, 6 bin yıllık tarihi ve ticari geçmişiyle Türkiye’nin kültür, sanat, bilim ve turizm merkezlerinden biri olan Kayseri’nin gastronomi şehri olarak da ön plana çıktığını belirterek, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı 2021 başvurusu değerlendirme sürecinin sonuçlandığını belirtti. Büyükkılıç, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne dâhil olduklarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm ekibe başvuru süreci boyunca göstermiş oldukları özveri, başarı ve emeklerinden dolayı teşekkürlerini ve tebriklerini iletti.

ÖZVERİLİ ÇALIŞMA SONUÇ VERDİ

Bu kapsamda, belediye bünyesinde oluşturdukları UNESCO Komisyonu’nun ‘Tarihten Kültüre Lezzetler Diyarı’ sloganı ile uzun ve özverili çalışmalar yaptığını anımsatan Büyükkılıç, yapılan çalışmalar sonucu UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne girmeyi başardıklarını belirtti.

  • Başkan Büyükkılıç, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Toplantısı’nda yapılan değerlendirme ve teknik incelemeler sonucu Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesi’ne alınmasına karar verildiğini vurguladı.

‘YÜZLERCE LEZZETE SAHİBİZ’

Lezzetin anavatanı Kayseri’yi turizm merkezi yapmak için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, “Tarihin en eski zamanlarından beri pek çok uygarlığa beşiklik etmiş ve her dönemde önemini koruyan kadim kentimiz Kayseri, gastronomi dalında da kendisini ispatlamıştır. Zirai, ekonomik, kültürel, ticari ve jeopolitik öneminin yanısıra gastronomi alanında da sucuk ve pastırmayla yapılan pek çok yemek, mantı, yağlama, pöç, fırın ağzı, kurşun aşı, Develi cıvıklısı, çemen, kete, katmer, aside, nevzine, gilaburu suyu gibi yüzlerce lezzete ve zenginliğe sahibiz. Tüm lezzetlerimizi dünyaya tanıtmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.

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