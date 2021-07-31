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Kadınlara ‘Yıldırım’ destek

Kadınların ekonomik yaşam içindeki rolünü güçlendirmek için mesleki eğitim ve istihdam kurslarını hayata geçiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kadınların ülkeye daha faydalı bireyler haline gelmelerini sağlıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kadınlara ‘Yıldırım’ destek: Yıldırım Belediyesi yüzlerce kadının iş sahibi olmasına öncülük etti
Yıldırım Belediyesi, yüzlerce kadının iş sahibi olmasına öncülük etti.

Kadınların, sosyal ve ekonomik yaşamın içindeki rolünü güçlendirmek için mesleki eğitim ve istihdam kurslarını hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, yüzlerce kadının iş sahibi olmasına öncülük etti.

Yıldırım Belediyesi Musababa Kadın, Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’nde, İŞKUR destekli açılan Ev Mefruşatı Kursu öğrencilerinden Ümmühan Tarı, sosyal medya hesabından, el emeği ürünlerini satıyor. Ümmühan Tarı, “Kursiyer olarak girdiğim kapından, kendi işimin patronu olarak çıktım. Yolun çok başında olduğumu biliyor, kendimi daima bir adım öteye taşımaya çalışıyorum. Bizleri iş hayatına kazandıran Başkanımız Oktay Yılmaz’a çok teşekkür ederim” diye konuştu.

‘DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Kadın eğitim programlarının önemine vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “İş odaklı mesleki eğitim kurslarımız ile Yıldırımlı kadınları meslek sahibi yapıp, iş hayatına hazırlıyoruz. Mesleki eğitim kurslarımızı tamamlayan kadınların başarı hikâyelerine hepimiz şahidiz. Bizler hangi aşamaya geldiklerini yakından gözlemledik. Bundan sonra da kadınların yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

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