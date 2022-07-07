Gündem Kadir Şeker için tahliye kararı çıktı
İSTANBUL

Kadir Şeker için tahliye kararı çıktı

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulduğu için yeniden yargılanan Kadir Şeker tahliye edildi. Şeker'in avukatının üst mahkemeye yaptığı itiraz kabul edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Kadir Şeker için tahliye kararı çıktı
Kadir Şeker.

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulduğu için yeniden yargılanan Kadir Şeker tahliye edildi.

AVUKATININ İTİRAZI KABUL EDİLDİ

Şeker'in avukatının üst mahkemeye yaptığı itiraz kabul edildi. Şeker hakkında son olarak 5 Temmuz'da 10 yıl 10 ay ceza verilmişti.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.

Kadir Şeker davasında yeni karar: Cezası düştü tutukluluğu sürecek
GÜNDEM
Kadir Şeker davasında yeni karar: Cezası düştü tutukluluğu sürecek
Sevgilisini öldürüp kapıya bırakmıştı

Sevgilisini öldürüp kapıya bırakmıştı

​Nuray Erdem'i boğarak öldüren sanığa iyi hal indirimi.
100 milyon dolarlıkmega yat Bodrumda

100 milyon dolarlık
mega yat Bodrum'da

​Rus milyardere ait: İçerisinde 30'dan fazla kabin var.
Kadir Şeker için tahliye kararı

​Avukatının üst mahkemeye yaptığı itiraz kabul edildi.

​Ulaştırma Bakanlığından Kurban Bayramı ve 15 Temmuz için ulaşım müjdesi.

İngiliz medyası ​Başbakan Boris Johnson'ın istifa edeceğini duyurdu.

Erdoğan'dan Malezya Başbakanı Yakub ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar...

Sadece 8 bin 300 adet üretildi.

​İçişleri Bakanlığı harekete geçti: Soruşturma kapsamında ortaya çıktı.

İngiltere Başbakanı Johnson istifa etti
Dünya

İngiltere Başbakanı Johnson istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti. "Yeni bir lider seçilene kadar göreve devam edeceğim." diyen Johnson, dünyanın en iyi görevini bıraktığı için çok üzgün olduğunu dile getirdi. İngiltere’de bakanlar da dahil 50’den fazla hükümet görevlisinin art arda istifa etmesi siyasi krize neden olmuştu. Johnson Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Kovid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle uzun süredir eleştiri ve istifa baskısı altındaydı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doktor Ekrem Karakaya için başsağlığı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doktor Ekrem Karakaya için başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktor Ekrem Karakaya’nın menfur bir saldırı sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malezya ile ortak aşı geliştirme çabaları içindeyiz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malezya ile ortak aşı geliştirme çabaları içindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmelerde ekonomi, yatırımlar, savunma sanayii, teknoloji, sağlık ve iletişim gibi çeşitli alanlardaki ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen yıl 3.5 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Bu yılın ilk 6 ayındaki rakamlar da istikrarlı artışın devam ettiğini gösteriyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizi kısa zamanda yakalayacağımızı gösteriyor. Hedeflerimize daha hızlı adımlarla ilerleme imkanına da kavuşacağız. Yerli ve milli aşımız Turkovac'ın Malezya'da kullanımına sunulması dahil, aşı teknoloji transferi gibi konularda müşterek çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.