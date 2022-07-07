Kadir Şeker için tahliye kararı çıktı

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulduğu için yeniden yargılanan Kadir Şeker tahliye edildi.
AVUKATININ İTİRAZI KABUL EDİLDİ
Şeker'in avukatının üst mahkemeye yaptığı itiraz kabul edildi. Şeker hakkında son olarak 5 Temmuz'da 10 yıl 10 ay ceza verilmişti.
OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.
Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.