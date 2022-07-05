Kadir Şeker davasında yeni karar: Cezası düştü tutukluluğu sürecek

Duruşmada cumhuriyet savcısı ilk mütalaasında usul ve yasaya uygun bozma ilamına karar verilmesini talep etti. Duruşmaya katılan öldürülen Özgür Duran'ın kardeşi Remzi Duran, ''Ağabeyime son kez bakmasını istiyorum'' diyerek ağabeyinin fotoğrafını gösterdi. Duran, '' Kadına şiddete karşıyız. En ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz'' dedi. Anne Mübeyyen Güner ile babası Cengiz Duran, Yargıtay'ın bozma kararına karşı oldukları dile getirdi. Kadir Şeker'in avukatları da tahliyesini talep etti. Kadir Şeker de ifadesinde ''Daha önceki ifadelerimi tekrar ederim. Bozma kararına katılıyorum'' dedi.

SAVCI AZAMİ ORANDA İNDİRİM VE TAHLİYE İSTEDİ

Savcı son mütalaasında, daha önceki verdikleri mütalaayı tekrar ettikleri, sanğın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesi ve sanık Kadir Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

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Anne Mübeyyen Güner, yeniden söz alıp, tahliye talebine tepki gösterdi. Güner, ''Burada bu çocuk suçsuz olsun. Kendi ellerimle kurtaracağım. Benim böyle bir devletim olamaz. Ödül gibi ceza aldı'' dedi. Ardından konuşmasını devam ettirmesi üzerine salon dışına çıkartıldı.

Son sözü sorulan Kadir Şeker de, ''Üzüldüğüm için gittim. Arkamdan saldırdı. Boğazımı sıktı. Ciğerlerimin acısını hissettim. Nefesim kesildi. Bıçağın sesinden korkar diye, bıçağımı çıkardım. Maktulün yaralandığını fark etmedim. Sadece sağ elimde acı hissettim. Kadının ağlamasını duymadım. Aleyhime ifadeler vermiş. Bir şey söylemek istemiyorum. Sadece yardım etmek istedim. Hayatını kaybettiğim için üzgünüm'' dedi.

Mavi gömlek, siyah pantolon giyen ve yeni tıraş olduğu görülen Kadir Şeker'in, duruşmada heyecandan yerinde dururken sağa ve sola doğru sallanır şekilde hareket ettiği gözlendi.

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Mahkeme heyeti, 12,5 yıl olan cezayı 10 yıl 10 aya düşürerek, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.





GÜNDEM Yargıtay'dan 'Kadir Şeker' kararı: Tahliye olabilir

Olay

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.

GÜNDEM Kadir Şeker davasında yeni gelişme: Öldürülen Özgür Duran'ın ailesinden 12,5 yıl hapis cezasına itiraz

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

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Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtaya gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verildiği belirtilmişti.