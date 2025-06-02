Kağıthane'de düğün çıkışı tartıştığı yakınını başına taşla vurarak öldürdü

Mehmet Ginyol, bir yakınının düğününe gitti. Gece yarısı düğün salonundan çıkan Ginyol, aynı düğünden ayrılan ve alkollü olduğu öne sürülen Barış G. ile yürümeye başladı. Bir süre sonra taraflar arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Barış G. yerden aldığı taşla Ginyol'un başına vurarak ağır yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Ginyol yere yığılırken, şüpheli Barış G. ise olay yerinden kaçtı.