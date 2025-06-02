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Kağıthane'de düğün çıkışı tartıştığı yakınını başına taşla vurarak öldürdü

Kağıthane'de düğün çıkışı tartıştığı yakınını başına taşla vurarak öldürdü

10:042/06/2025, Pazartesi
DHA
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Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kağıthane'de, düğün salonundan çıkan 72 yaşındaki Mehmet Ginyol, sokakta çıkan kavgada alkollü olduğu öne sürülen Barış G. (32) tarafından başına taşla vurularak öldürüldü. Olayın ardından polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mehmet Ginyol, bir yakınının düğününe gitti. Gece yarısı düğün salonundan çıkan Ginyol, aynı düğünden ayrılan ve alkollü olduğu öne sürülen Barış G. ile yürümeye başladı. Bir süre sonra taraflar arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Barış G. yerden aldığı taşla Ginyol'un başına vurarak ağır yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Ginyol yere yığılırken, şüpheli Barış G. ise olay yerinden kaçtı.


TAŞLA BAŞINA VURUP ÖLDÜRDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Mehmet Günyol, hayatını kaybetti. Polis ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ginyol'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.




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