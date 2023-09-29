Kantinde satılan tavuk döner onlarca öğrenciyi hastanelik etti

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Ergün, "Bazı öğrencilerimiz ilkokulda, öğlen kantinden tavuk döner ve pilav yemişler. Akşam saatlerinde bir kısmında mide bulantısı ve kusma meydana gelmiş. Bu şikayetlerle hastaneye başvurmuşlar. Bu sayı artınca tabi arkadaşlar bütün öğrencileri de aradılar. Benzer şekilde bir durum var mı diye. Biz de hastaneye geldik. Bu zamana kadar toplam 65 öğrencimiz müracaat etmiş hastanelerimize. Kusma veya mide bulantısı gibi şikayetlerle. Bunlardan şu an itibariyle 32’si serum verilerek taburcu edildi. 3 hastamız yatarak tedavi ediliyor. Onların da sağlık durumları iyi. Bizi sevindiren olay şu. Şu ana kadarıyla Allah’a şükür hayati tehlikesi olan yok. Olayla ilgili adli soruşturmayı, biz de valilik olarak idari soruşturmayı başlatıyoruz. Kamuoyuyla da sonuçları paylaşacağız" dedi.