Kar yağışı beyaza bürüdü: Tunceli- Erzincan karayolu trafiğe kapatıldı

Yurdun bazı bölümlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları hayatın yanında eğitim öğretimi de etkiledi. Ordu'nun yedi ilçesinde, Gümüşhane'de ve Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle; fırtına nedeniyle de Van'ın Gevaş ilçesinde ve Muş'ta eğitime bir gün ara verildi. Öte yandan Sivas'ın Suşehri ilçesinde de kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.