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Kar yağışı beyaza bürüdü: Tunceli- Erzincan karayolu trafiğe kapatıldı

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında bulunan Muti Köprüsü arasındaki karayolunun ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldığını bildirdi.

01:17 . 30/03/2023 Perşembe
DHA
Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Tunceli- Erzincan karayolu trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü, Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin rüzgar, kuvvetli yağış ve kar uyarısında bulunduğu Tunceli’de, sabah saatlerinde başlayan sağanak, sıcaklığın düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kar ve tipiye bıraktı.

Kar yağışıyla birlikte Ovacık ilçe merkezi, Hozat ile Pülümür ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Pülümür ilçesine bağlı keskin virajların bulunduğu 1800 rakımlı Cankurtaran mevkisinde de trafikte aksamalar yaşandı.

Muti Köprüsü araç trafiğine kapatıldı


Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında bulunan Muti Köprüsü arasındaki karayolunun ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldığını bildirdi. Karayolları 86'ncı Şube Şefliğine bağlı ekipler de karayolunu trafiğe açmak için başlattığı çalışmaları gece saatlerinde de aralıksız sürdürüyor.



#kar yağışı
#Tunceli
#Muti Köprüsü
33 dakika önce
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