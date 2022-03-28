Gündem Karaismailoğlu Antalya Havalimanı Projesini kazanan konsorsiyumun kira bedelinin ilk taksiti ödendi
ANKARA

Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı Projesini kazanan konsorsiyumun kira bedelinin ilk taksiti ödendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün Twitter'dan 'Geleceğin projeleri şimdiden kazandırıyor' ifadesinde bulunmuştu. Bakan Karaismailoğlu'nun bugün detayları açıklıyor.

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Haber Merkezi Diğer
Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı Projesini kazanan konsorsiyumun kira bedelinin ilk taksiti ödendi
Karaismailoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün Twitter'dan 'Geleceğin projeleri şimdiden kazandırıyor' ifadesinde bulunmuştu. Bakan Karaismailoğlu'nun bugün detayları açıkladı.

İLK TAKSİT ÖDENDİ

Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesini kazanan konsorsiyumun kira bedelinin 2 milyar 138 milyon avroluk ilk taksidini (peşinat) ödediğini bildirdi

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Bakanlık olarak biz insan, yük ve veri hareketliliğini sağlamak amacımız. Odaklandığımız temel konular lojistik ve mobilite. 2053'e kadar bütün planlamalarımızı yaptık. 189 milyar euroluk yatırım hacmimizi planladık.

5-10 yıl sonra 2053'e kadar dağılım ortada. Demiryolu sektöründe ve haberleşmede ağırlıklı yatırımlara devam edeceğiz. Büyük bütçeli yatırımları yaparken, kamu hizmeti alması gereken projeleri de yapmamız gerekiyor.

Bizim bütçemizle yapacaklarımızın aradaki farkı yap işlet devretle ülkemizin altyapısına destek sağlıyorum. Finans yönetimi var. Tasarım, yapım, işletme, bakım-onarım ve yenileme şeklinde işliyor.

Yaklaşık maliyet hesaplayıp ihaleye teklif veriyorlar. Biz de en uygun teklif hangisiyle kabul ederek sözleşme imzalıyoruz. Yapım maliyeti sürecinde devletten bir kuruş çıkmıyor. Geçiş kazançları sağlamıyorsa eksiği biz karşılıyoruz. Geçtiği anda ise ilave gelir olarak para alıyoruz.

AVRASYA TÜNELİNİ 80 MİLYON ARAÇ KULLANDI

Avrasya Tüneli en başarılı örneklerden biri. Devlet kendisi yapsaydı 1.245 milyar dolarlık bütçeyi cebinden çıkarıp 519 milyon lira işletmeye her yıl para harcayacaktı. Avrasya Tüneli açılışından bu yana 80 milyon araç kullandı Türkiye'ye 5 yılda 10 milyar lira katkı sağladı.

Yatırım sırasında bir kuruş harcamadık. 2027'de 95 bin geçiş rakamlarına çıkıyor. Covid olmasaydı 233 milyon Dolar direkt katkı sağlayacaktı. 139 milyon dolarlık bir katkı sağlayacak Covid 19'lu haliyle.

Osmangazi Köprüsü 8,5 saatlik yolculuklar 3,5 saate düştü. Bu otoyol sayesinde 80 km'lere çıktı seyahat hızı. Bu yol yapıldı ve ekonomiye katkısı söz konusu. 306 tesis sayısında artış oldu.

300 bin dekar ekili alanlarda artış sağlandı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda artış oldu. 8 OSB kuruldu. 2,635 hektar genişleme sağlandı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı
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Açılışın ardından 1 hafta süreyle ücretsiz yapılan geçişler dün gece yarısı saat 24.00 itibariyle sona erdi.
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Asya ve Avrupa kıtalarında geçiş yapmak isteyen sürücüler gişelerden ücretli geçişe başladı.<br><br>Ücretli geçişin ilk gününde ise sürücüler yaklaşık 6 dakika süren köprü ulaşımına ilgi gösterdi.
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1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı
Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin arasında yapılan ve açılışı 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı.
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Köprüde bir hafta boyunca geçişler ücretsiz olacak. Otomobiller için geçiş bir hafta sonra 200 lira olacak.<br>Hem tarih hem de simgelerin köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü bölgeye büyük oranda katma değer sağlayacak.
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1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı
Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı.

1915 Çanakkale Köprüsü açıldı: Dev köprünün özellikleri neler?
FOTOĞRAF 27
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1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi.<br><br>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprüden geçiş ücretinin 200 lira olduğunu açıkladı. <br><br>
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'SİMGELERİN KÖPRÜSÜ'<br>Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.<br><br>Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden figürler 333 metre yüksekliğindeki kulelerin tepesinde yer alıyor.
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\"En\"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı.<br><br>Köprüde kullanılan beton ile 25 bin nüfuslu bir ilçeye yetecek kadar bina yapılabiliyor.
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EKONOMİYE 628 MİLYON EUROLUK KATKI<br>Proje ile zamandan 382 milyon euro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin euro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salınımdaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin euro tasarruf edilecek. Böylece toplam tasarruf tutarı yıllık 415 milyon euroya ulaşacak.<br><br>Projenin 1,5 yıl önce açılmasıyla ekonomiye 628 milyon euro katkı sağlanmış olacak.
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118 BİN KİŞİYE İSTİHDAM<br>1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun gayrisafi yurt içi hasılaya etkisi 2 milyar 442 milyon euro, üretime etkisi ise 5 milyar 362 milyon euro.<br><br>Daha önce Bakan Karaismailoğlu, projenin 118 bin kişiye istihdam sağlayacağını açıklamıştı.
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'DÜNYANIN EN BÜYÜK ORTA AÇIKLIKLI ASMA KÖPRÜSÜ'<br>Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 89 kilometre otoyol ve 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer aldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:<br><br>\"1915 Çanakkale Köprüsü 2 bin 23 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklarla beraber 3 bin 563 metre uzunluğunda. 2 bin 23 metrelik orta açıklık Cumhuriyet’imizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek ve 'dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü' unvanına sahip olacak.<br><br>
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365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metreye ulaşmaktadır.<br><br>Köprümüzün 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret edecek.<br><br>İki çelik kule arasındaki köprümüz, dünyada ikiz tabliye olarak tasarlanan nadir asma köprülerden biri olma özelliğine de sahip.
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\"GÜZERGAH 40 KİLOMETRE KISALIYOR\"<br>Dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü olarak tarihe geçecek.<br><br>318 metrelik kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle birlikte düşünüldüğünde köprü, deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe erişecek ve dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak.<br><br>Malkara-Çanakkale Otoyolu da güzergahı 40 kilometre kısalttı.\"
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün \"en\"lerin projesi olarak Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferi ve 1,5 saat süren feribot kuyruğundaki bekleme süreleriyle uzun saatler alan geçiş sürecini 6 dakikaya indireceğini vurguladı.<br><br>
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün \"en\"lerin projesi olarak Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferi ve 1,5 saat süren feribot kuyruğundaki bekleme süreleriyle uzun saatler alan geçiş sürecini 6 dakikaya indireceğini vurguladı.<br><br>
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1915 Çanakkale Köprüsü açıldı: Dev köprünün özellikleri neler?
Türkiye'nin en önemli projeleri arasında olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde hizmete girdi. 1,5 saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya düşüren köprü, birçok yönden bölgenin kalkınmasında önemli görevler üstlenecek. Köprü, Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayacak.


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