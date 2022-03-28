Karaismailoğlu: Antalya Havalimanı Projesini kazanan konsorsiyumun kira bedelinin ilk taksiti ödendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün Twitter'dan 'Geleceğin projeleri şimdiden kazandırıyor' ifadesinde bulunmuştu. Bakan Karaismailoğlu'nun bugün detayları açıkladı.

İLK TAKSİT ÖDENDİ

Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesini kazanan konsorsiyumun kira bedelinin 2 milyar 138 milyon avroluk ilk taksidini (peşinat) ödediğini bildirdi

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Bakanlık olarak biz insan, yük ve veri hareketliliğini sağlamak amacımız. Odaklandığımız temel konular lojistik ve mobilite. 2053'e kadar bütün planlamalarımızı yaptık. 189 milyar euroluk yatırım hacmimizi planladık.

5-10 yıl sonra 2053'e kadar dağılım ortada. Demiryolu sektöründe ve haberleşmede ağırlıklı yatırımlara devam edeceğiz. Büyük bütçeli yatırımları yaparken, kamu hizmeti alması gereken projeleri de yapmamız gerekiyor.

REKLAM

Bizim bütçemizle yapacaklarımızın aradaki farkı yap işlet devretle ülkemizin altyapısına destek sağlıyorum. Finans yönetimi var. Tasarım, yapım, işletme, bakım-onarım ve yenileme şeklinde işliyor.

Yaklaşık maliyet hesaplayıp ihaleye teklif veriyorlar. Biz de en uygun teklif hangisiyle kabul ederek sözleşme imzalıyoruz. Yapım maliyeti sürecinde devletten bir kuruş çıkmıyor. Geçiş kazançları sağlamıyorsa eksiği biz karşılıyoruz. Geçtiği anda ise ilave gelir olarak para alıyoruz.

AVRASYA TÜNELİNİ 80 MİLYON ARAÇ KULLANDI

Avrasya Tüneli en başarılı örneklerden biri. Devlet kendisi yapsaydı 1.245 milyar dolarlık bütçeyi cebinden çıkarıp 519 milyon lira işletmeye her yıl para harcayacaktı. Avrasya Tüneli açılışından bu yana 80 milyon araç kullandı Türkiye'ye 5 yılda 10 milyar lira katkı sağladı.

REKLAM

Yatırım sırasında bir kuruş harcamadık. 2027'de 95 bin geçiş rakamlarına çıkıyor. Covid olmasaydı 233 milyon Dolar direkt katkı sağlayacaktı. 139 milyon dolarlık bir katkı sağlayacak Covid 19'lu haliyle.

Osmangazi Köprüsü 8,5 saatlik yolculuklar 3,5 saate düştü. Bu otoyol sayesinde 80 km'lere çıktı seyahat hızı. Bu yol yapıldı ve ekonomiye katkısı söz konusu. 306 tesis sayısında artış oldu.

300 bin dekar ekili alanlarda artış sağlandı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda artış oldu. 8 OSB kuruldu. 2,635 hektar genişleme sağlandı.

FOTOĞRAF 4 Açılışın ardından 1 hafta süreyle ücretsiz yapılan geçişler dün gece yarısı saat 24.00 itibariyle sona erdi. Asya ve Avrupa kıtalarında geçiş yapmak isteyen sürücüler gişelerden ücretli geçişe başladı.<br><br>Ücretli geçişin ilk gününde ise sürücüler yaklaşık 6 dakika süren köprü ulaşımına ilgi gösterdi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin arasında yapılan ve açılışı 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçişler başladı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 6 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı. Köprüde bir hafta boyunca geçişler ücretsiz olacak. Otomobiller için geçiş bir hafta sonra 200 lira olacak.<br>Hem tarih hem de simgelerin köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü bölgeye büyük oranda katma değer sağlayacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü unvanına sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araç geçişleri başladı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder