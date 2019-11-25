Gündem Karamanda otomobil yön levhasına ok gibi saplandı 1 ağır yaralı
KARAMAN

Karaman’da otomobil yön levhasına ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı

Karaman'da köprülü kavşağa geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki demir yön levhasına çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı.

Haber Merkezi İHA
Karaman'da yön levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü.
Karaman'da yön levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü.

Karaman’da yön levhasına ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Kaza, saat 23.50 sıralarında Karaman-Konya karayolu üzerinde bulunan Otogar Köprülü kavşağının alt geçit girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan B. (30), yönetimindeki 70 AB 070 plakalı otomobil, köprülü kavşağa geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki demir yön levhasına çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan güçlükle çıkarılan sürücü, daha sonra ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bir süre trafiğe kapanan alt geçit otomobilin kaza yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Karaman'da yön levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü.

İHA
Karaman'da yön levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü.

İHA
Karaman'da yön levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü.

İHA
Karaman'da yön levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü.

İHA
Karaman'da yön levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü.

İHA
Karaman'da yön levhasına çarpan otomobil hurdaya döndü.
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