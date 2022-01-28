Gündem Karın şişliği sandı Vücudundan 5 kiloluk kitle çıktı
ISPARTA

Karın şişliği sandı: Vücudundan 5 kiloluk kitle çıktı

Isparta'da karın bölgesinde şişlik, yorgunluk gibi şikayetlerle hastaneye başvuran 56 yaşındaki kadın vücudunda tespit edilen 5 kilogram ağırlığındaki kitlenin ameliyatla alınmasının ardından sağlığına kavuştu. 6 yıl önce tespit edilen kitle, 6 yıl sonra 30 santimetre çapında 5 kilo ağırlığına ulaştı.

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Haber Merkezi İHA
Karın şişliği sandı: Vücudundan 5 kiloluk kitle çıktı
Karın şişliği şikayetiyle hastaneye giden hastadan 5 kiloluk kitle çıkartıldı.

56 yaşındaki Gülistan Altıntaş karın bölgesinde 6 yıl önce küçük bir kitle tespit edildiğini ancak kitleyi çok ciddiye almadığını söyleyerek çok pişman olduğunu söyledi. 6 yıl önce tespit edilen kitle, 6 yıl sonra 30 santimetre çapında 5 kilo ağırlığına ulaştı.

“Çok pişmanım”

Karın bölgesinde 6 yıl önce oluşan kitleyi ihmal ettiğini belirten 56 yaşındaki Gülistan Altıntaş, “6 yıl önce doktora gittiğimde çok küçük bir kitle tespit edildi, o zamanlar ihmal ettiğim için çok pişmanım vücudumda çok ağırlık oluştu eğer şu an vücudunda kitlesi olanlar varsa sakın ihmal etmesinler” ifadelerini kullandı.

“Şu an çok iyiyim”

Başarılı ameliyat sonrası 5 kilogramlık yükten kurtulan Altıntaş, “Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum, umarım şu an hasta olanlarda sağlığına biran önce kavuşur, kontrollerinizi ihmal etmeyin” dedi.

"Yılda en az bir kere kontrol şart"

Gazeteciler aracılığıyla vatandaşlara seslenen Opr. Dr. Serhan Can yılda en az bir kere kontrol şart diyerek, “Kadın hastalıklarında yılda bir kere kontrol yaptırarak erken teşhis koymamız bizler için çok iyi oluyor. O yüzden tüm hastalarımıza yıllık kontrolleri önermekteyiz” şeklinde konuştu.

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