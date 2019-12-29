Kars’ta korkutan deprem: Erzurum’da da hissedildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmet etmek isterseniz karşınıza ilk CHP dikilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli Hereke Halı Dokuma Fabrikası'nda vatandaşlara hitap etti. Erdoğan Kanal İstanbul eleştirilerine yanıt vererek, "Kimi zaman mahkeme kararlarıyla kimi zaman sokak olaylarıyla bize engel çıkardılar. Bugün de aynısını Kanal İstanbul'la ilgili yapıyorlar. İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır" dedi. Türkiye'nin mega projeleri karşısında CHP'nin tutumunu eleştiren Erdoğan, "Hizmet etmek isterseniz karşınıza ilk CHP dikilir. Hak ve halk razı olduğu sürece, CHP ve uzantılarının eleştirilerinin bizim gözümüzde hiçbir kıymeti yoktur" ifadelerini kullandı.