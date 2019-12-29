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Kars’ta korkutan deprem: Erzurum’da da hissedildi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Erzurum ve çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak DHA
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Sarıkamış’ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

DHA
Sarıkamış'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

YERİN 7 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

  • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Kars’ın Sarıkamış ilçesi Parmakdere köyü olarak saptadığı deprem, 14.20’de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Sarıkamış’ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı olmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Erzurum’un Narman ilçesinin kırsal Güllüdağ Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.3 olarak açıkladı.

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