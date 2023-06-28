Kars’ta kurt dehşeti: 30 koyun telef oldu

Şırnak Valiliği, bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu. Bölgelere ait koordinatların valilik internet sayfasında paylaşıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.