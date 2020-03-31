Kars’ta panik: Ortaya çıkan Çinli hareketli anlar yaşattı

Faikbey Caddesi’nde Çin uyruklu bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu hemen 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen özel kıyafetli Acil Sağlık ve UMKE ekipleri ile polis, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Çevrede kısa süreli tedirginliğin yaşandığı olayda, Çinli vatandaş ikna edilerek eldiven ve maske verildi. Daha sonra ambulansa doğru giden Çinli, bu sefer de sırt çantasını yetkililere vermek istemedi.

İHA Fiakbey Caddesi’nde görülen Çinli, kentte hareketli anlar yaşanmasına neden oldu.

Sağlık ekipleri cadde üzerinde esnaflık yapan vatandaşlardan bir poşet aldı. Çinlinin sırt çantası poşete konularak ambulansa bırakıldı. Ardından da Çinli vatandaş ambulansa bindi.

Sağlık ekiplerince gözetim altına alınan Çinli, Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Koronavirüs olup olmadığı henüz bilinmeyen Çinli, hastanede gözetim altına alındı.

İHA Çinlinin sırt çantası poşete konularak ambulansa bırakıldı.

Çinli şahsın Erzurum’dan Kars’a geldiği öğrenildi. Şahsın Yabancılar Şube Müdürlüğünce Erzurum’a gönderileceği belirtildi.

OYNAT İspanya'da şoke eden görüntü: Çinli kadın metro istasyonunda panolara tükürdü İspanya'nın başkenti Madrid'de, Çinli bir kadın metro istasyonunda sıra beklerken panoların bulunduğu duvara doğru yönelerek, panolara tükürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki büyüdü. BiP'te paylaş

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