Gündem Karsta panik Ortaya çıkan Çinli hareketli anlar yaşattı
KARS

Kars’ta panik: Ortaya çıkan Çinli hareketli anlar yaşattı

Kars’ta panik: Ortaya çıkan Çinli hareketli anlar yaşattı

Kars’ın en işlek caddelerinden Fiakbey Caddesi’nde görülen Çinli, kentte hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Polis ve sağlık ekiplerini seferber eden Çinli gözetim altına alındı.

Haber Merkezi İHA
Çinli vatandaş ikna edilerek eldiven ve maske verildi.
Çinli vatandaş ikna edilerek eldiven ve maske verildi.

Faikbey Caddesi’nde Çin uyruklu bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu hemen 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen özel kıyafetli Acil Sağlık ve UMKE ekipleri ile polis, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Çevrede kısa süreli tedirginliğin yaşandığı olayda, Çinli vatandaş ikna edilerek eldiven ve maske verildi. Daha sonra ambulansa doğru giden Çinli, bu sefer de sırt çantasını yetkililere vermek istemedi.

İHA
Fiakbey Caddesi’nde görülen Çinli, kentte hareketli anlar yaşanmasına neden oldu.

Sağlık ekipleri cadde üzerinde esnaflık yapan vatandaşlardan bir poşet aldı. Çinlinin sırt çantası poşete konularak ambulansa bırakıldı. Ardından da Çinli vatandaş ambulansa bindi.

Sağlık ekiplerince gözetim altına alınan Çinli, Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Koronavirüs olup olmadığı henüz bilinmeyen Çinli, hastanede gözetim altına alındı.

İHA
Çinlinin sırt çantası poşete konularak ambulansa bırakıldı.

Çinli şahsın Erzurum’dan Kars’a geldiği öğrenildi. Şahsın Yabancılar Şube Müdürlüğünce Erzurum’a gönderileceği belirtildi.

İspanya'da şoke eden görüntü: Çinli kadın metro istasyonunda panolara tükürdü
OYNAT
İspanya'da şoke eden görüntü: Çinli kadın metro istasyonunda panolara tükürdü
İspanya'nın başkenti Madrid'de, Çinli bir kadın metro istasyonunda sıra beklerken panoların bulunduğu duvara doğru yönelerek, panolara tükürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki büyüdü.

Çinli berberler koronavirüs sebebiyle müşterilerini uzattıkları sopalarla tıraş ediyor
OYNAT 00:43
Çinli berberler koronavirüs sebebiyle müşterilerini uzattıkları sopalarla tıraş ediyor
Çinli berberler, ülkede patlak veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle müşterilerini uzattıkları sopalarla uzaktan tıraş etmeye başladı. Daily Mail gazetesine göre, Çin'de çekilen bir video görüntüsünde koruyucu maske takan berberler, uzun sopalara taktıkları tıraş makineleriyle müşterilerinin saçlarını kesiyor. Yayınlanan video sosyal medyada gündem olurken milyonlarca kişi tarafından da görüntülendi.


Abone Ol Google News
İstanbulda bir garip olay

İstanbul'da bir garip olay

Kızgın müşteri etrafa tükürmeye başladı.
E-devlete değil sıraya girdiler

E-devlet'e değil sıraya girdiler

​Seyahat izin belgesi kuyruğu 'sosyal mesafe' tanımadı...
Kriz tellallarını utandıracak haber

Kriz tellallarını utandıracak haber

​IMF: Türkiye'den herhangi bir yardım talebi gelmedi.
Pes artık<br>dedirten görüntü

Pes artık
dedirten görüntü

​Koronavirüse rağmen trafik kitlendi, ek tedbirler gelebilir.
Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Benzin fiyatları yeniden 5 liranın altına inecek.
Türkiye hastaları<br>sinyallerle izleyebilir

Türkiye hastaları
sinyallerle izleyebilir

Koronavirüsle mücadelede teknolojinin önemi artıyor.
Virüs fırsatçıları

Virüs fırsatçıları

​Korunayım derken sağlığınızdan olmayın.
'Yalancı<br>negatife' dikkat

'Yalancı
negatife' dikkat

​Koronavirüs testi yaptıranlara 24 saat uyarısı.
Türkiye bu salgını yenecek güçte

Türkiye bu salgını yenecek güçte

​Neutec'in yönetim kurulu başkanı Mahmut Bilgiç'ten koranavirüs'le mücadeleye ilişkin açıklamalar
İyi hissediyorum

İyi hissediyorum

Kruse'nin koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti.
İş dünyası<br>harekete geçti

İş dünyası
harekete geçti

Kampanyaya 35 milyon TL'lik destek verdiler.
Evsizlere sosyal<br>mesafeli otopark!

Evsizlere sosyal
mesafeli otopark!

​Bu fotoğraflar ABD'den.
Ani kalp krizi vakaları olacak

Ani kalp krizi vakaları olacak

​ABD'de tepki çeken karar: Koronavirüse karşı kullanılacak
Sınırda patlama

Sınırda patlama

Çıkan yangında alevler 40 metreye yükseldi.
Bebek<br> ameliyatla kurtarıldı

Bebek
ameliyatla kurtarıldı

​8 aylık hamile kadın koronavirüse yenik düştü.
'Hayvan pazarı yeniden açıldı' iddiası

'Hayvan pazarı yeniden açıldı' iddiası

​Çin Büyükelçiliği'nden iddialara ilişkin flaş açıklama.
Biz bize yeteriz Türkiyem

Biz bize yeteriz Türkiyem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.