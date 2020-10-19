Kars’taki ‘öz yönetim’ oyunu bozuldu

Kars’ta bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik terör soruşturmasında 1 Ekim›de operasyon düğmesine basılmış ve 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. “PKK-KCK silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Kars Belediyesi sözde Eşbaşkanı Şevin Alaca, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı, Kars Belediyesi Meclis Üyeleri Fahrettin Kaya, Suat Bayhan, Kaya Naki, Digor Belediyesi sözde eski Eşbaşkanı Şengül Erkmen, Digor eski Belediye Başkanı Zorba Başkutlu’nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı. PKK/KCK’nın Kars’taki örgütlenmesine darbe vuran soruşturmada önemli detaylara ulaşıldı.

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BELEDİYEYE ‘TERÖRİST’ KONTENJANI

Alınan bilgiye göre, şüphelilerin, PKK/KCK içerisinde “değer ailesi” (ölen ya da tutuklanan örgüt mensuplarının yakınları) olarak nitelendirilen şahısların belediyede işe alınmasına ilişkin faaliyet yürüttü. Şüphelilerden Kars HDP İl Başkanı Cengiz Anli’nin Kars Belediyesi’nde herhangi bir resmi görevi olmamasına rağmen örgüt içerisindeki faaliyetleri doğrultusunda işe alımlarda etkin rol üstlendi.

SÖZDE ÖRGÜT MAHKEMESİ

Soruşturma dosyasında, KCK/TM terör örgütü adına sözde yargılama birimi olan adalet komisyonunun Kars’taki yapılanmasına da dikkat çekildi. Buna göre, şüpheliler, sözde yargı yapılanması içerisinde ‘barıştırma’ ve ‘yargılama’ faaliyeti yürüttü. Bununla, PKK/KCK’nın ‘demokratik özerklik’ stratejisi kapsamında vatandaşların adli makamlarla irtibatları ortadan kaldırılarak, mevcut yargı sistemini devre dışı bırakma ve KCK sistemi topluma empoze edilerek KCK’nın toplum nezdinde itibar kazanmasının amaçlandığı belirtildi.

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HDP VEKİLE SÖZDE MAHKEMEDE GÖREV

Sözde yargılama faaliyetlerine ilişkin şüphelilerin çok sayıda görüşme kaydı da dosyaya girdi. Söz konusu görüşmelerin birinde, 21 Mayıs 2020’de Kars Digor’da Kersolar ve Karadeniz aileleri arasında meydana gelen silahlı adam öldürme olayı ile ilgili HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy’un adalet komisyonu (barış komisyonu) kapsamında görevlendirildiği ve şüpheliler Cengiz Anli ve Şevin Alaca’nın da olaya müdahil oldukları ve kavgayla ilgili aileyi ziyaret ettikleri belirlendi.

Devlet müsaade etmez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/KCK’nın Kars’taki örgütlenmesine ilişkin şu değerlendirmeyi yapmıştı: “Kars’ta özerkliği andıran bir öz yönetim kurma çabası ve adımları söz konusu. Dağın talimatları ile verilen ihaleler ve buna yönelik adımlar var. Yine oradan gelen listelerle işe alınanlar ve istihdam edilenler mevcut. Terör örgütüyle ilişkili olanların bu konuda belediye ile irtibatının sürekli devam etmesi, aynı zamanda kendilerini mahkeme yerine koyup hüküm icra etmeye kadar giden yeni bir anlayış söz konusu. Bu kendi öz yönetimlerini kurma çabalarıdır. Buna devlet olarak müsaade etmeyiz.”

Kovid-19 yardımları PKK’ya gitmiş

HDP’nin, Kovid-19 salgını kapsamında ‘Kardeş Aile Kampanyası’ adı altında başlattığı yardım kampanyası, PKK/KCK’nın Avrupa çatı yapılanması Avrupa Kürt Demokratik Toplum Kongresi’ne (KCDK-E) bağlı sözde Kürt Kızılayı ile koordineli yürüttü. Bu kapsamda, Türkiye’de ve Avrupa ülkelerinde toplanan paralar, HDP ve HDP’li belediyeler aracılığıyla ölen ya da tutuklanan teröristlerin yakınlarına aktarıldı. Soruşturma şüphelilerinin de Kars’ta söz konusu faaliyetleri yürüttüğüne ilişkin çok sayıda telefon görüşmesinin olduğu öğrenildi. Ayrıca bu kampanyayla ilgili HDP içerisinde illerde sorumlu olan şahsın irtibat bilgilerinin örgüte ait internet sitelerinden paylaşıldığı da tespit edildi.