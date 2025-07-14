Kartalkaya yangını davasında konuşan acılı anne: Kızımın cesedini kızarmış tavuk dorsesinin içinden teslim aldım

Bolu'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetmiş 51 kişi de yaralanmıştı. Yangın faciasında hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri hastane morgunda yer kalmadığı için bir tavuk firmasına ait tırın dorsesinde taşındığını görülmüş ve büyük tepkilere yok açmıştı. Söz konusu TIR’ı yangın anında Bolu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’nün olay yerine gönderdiği öğrenilmişti.

Hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenlerini, yakınlarına üzerinde kızarmış tavuk resimleri olan bir tırın dorsesinde teşhis edip teslim alınması facianın görülen davasının sekizinci gününde tekrar gündem oldu.

"Çocuğumu kızarmış tavuk dorsesinin içinden teslim aldım"

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını davasında sekizinci günü de geride kaldı. Mahkeme salonunda konuşan 11 yaşındaki kızı Mina Akisli'yı kaybetmiş olan acılı anne Mesude Turan:

“Onlar sadece üç günlük bir tatil için gitmişlerdi… En çok tavsiye edilen, en lüks otel diye tercih etmişlerdi. Büyük bir mutlulukla gittikleri otelden ceset torbasıyla çıktılar.

O gün kızım babasıyla ve babaannesiyle oteldelerdi. Şenol, oteli internette çok araştırmış. 3 günlüğüne gitmişlerdi. Güle oynaya gittikleri otelden cenazeleri geldi. 7010 numaralı odada kalıyorlardı. 7. katta Genel Müdür Emir Aras ile eşiyle aynı katta kalıyorlardı. Hiç kimseye seslenmeden rahat rahat çıkmışlardı. Hiçbir kapıya vurmadılar, kimseye seslenmediler. Rahat rahat çıktılar. Ama benim kızım uyanamadı bile. Yatağında ölü bulundu. Bize burada maval anlatıyor, ‘Giderken çocuk kurtarmış' Ben orada çocuğumu bulduğumda akşam saat 18.30'du. Ben çocuğumu morgdan alamadım. Kızarmış tavuk dorsesinin içinden teslim aldım.

O günden bu yana nefes almak bile ağır geliyor bana. Utanıyorum. Koskoca otelde layıkıyla görevini yapan tek bir kişi bile yokmuş. Adalet yerini bulsun. Başka hiçbir anne, kızını bir tavuk dorsesinden almak zorunda kalmasın." ifadelerini kullandı.







