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İSTANBUL

Kasalarca ıspanak elde kaldı

Ispanaktan zehirlenme vakalarının ardından İstanbul Bayrampaşa’daki meyve ve sebze halinde ıspanak satışları dibe vurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ispanak
Ispanak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli’deki hastanelere 196 kişinin müracaat ettiğini belirtti. Koca, ağırlıklı olarak bu müracaatların İstanbul’daki hastanelere yapıldığını söyledi. İstanbul’da 149 hastadan 21’inin tedavisinin devam ettiğini bildiren Koca, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli’deki hastaların da tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktardı. Koca, hastaların herhangi bir hayati, ciddi sorunu bulunmadığını dile getirerek şöyle konuştu:

Fahrettin Koca

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

“Temelde atropin benzeri etkinin daha çok görüldüğü; yani ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikayetler... Bu çerçevede yabani birtakım otların karışımının olduğu düşünülüyor. Vatandaşlarımızın özellikle yabani otları ayrıştırması ve sebzeleri bol yıkamasını öneriyoruz. Endişe edilecek bir durum yok”

  • Yüzlerce kasa ellerinde kaldı
  • Bayrampaşa’daki meyve ve sebze halinde ıspanak satışları, yaşanan zehirlenme vakalarnın ardından azaldı. Toptancılardan Erdoğan Aslanhan, bugün itibarıyla 250 kasa ıspanağın ellerinde kaldığını söyledi. Satılmayan ıspanaklar nedeniyle zararının yaklaşık 15 bin lira olduğunu öne süren Aslanhan, “Ispanağı bugün korkudan kimse almadı” dedi. Tezgahlarda kilosu 4 liraya satılan ıspanağın fiyatı da birçok yerde 2 liraya düştü; ancak yine de alan yok.
  • Tahliller temiz
  • İstanbul’da yapılan analizler sonucunda ıspanakta mikrobiyolojik ya da kimyasal bir kirliliğe rastlanmadı. İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, numune alınan ıspanaklara foseptik ya da kanalizasyon suyunun bulaşıp bulaşmadığına ilişkin kontrol için mikrobiyolojik analizler yaptırıldığını ve zehirlenmeye sebep olacak mikroorganizmaya rastlanmadığını kaydetti. Alınan numunelerde, 620 pestisit ve herbisit (zirai mücadele ilacı) ile ilgili analiz de yapıldığını söyleyen Karaca, “Akut zehirlenme yapacak herhangi bir etken maddeye rastlanmamıştır” diye konuştu.

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