Kasalarından 15 yıl çıktı

Bazı şüphelilerin ise örgüt tarafından verilen 1 Dolar’ı bankalardaki kiralık kasalarda sakladığı ortaya çıktı.

TEK TEK AÇILDI

Bu kapsamda TMSF'ye devredilen ve FETÖ'nün bankası olduğu bilinen Bank Asya'daki kasalar tek tek incelendi. Kasalarda 1 Dolar sakladığı tespit edilen 9 kişi hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

EKONOMİK DEĞERİ YOK

9 zanlı hakkında hazırlanan iddianamede örgütün 1 Doları neden tercih ettiği de yer aldı. 1 Dolar’ların kiralık kasa içerisinde saklamayı gerektirecek derecede ekonomik değer ifade etmediği ve bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu da iddianamede vurgulandı. 1 Dolarların saklama nedenlerinin manevi ve şifreli değerinden dolayı olduğu ifade edilen iddianamede KOM Daire Başkanlığı’nın örgüt üyelerinin sakladığı 1 ABD Dolar’ıyla ilgili bilgi notu da yer aldı.

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ÖRGÜTE ÖZEL DİL

Buna göre örgüt özel bir iletişim dili geliştirdi. Bu dilin sonucu olarak kelimelerin bir genel ve herkesin anladığı anlamı, bir de yalnızca örgüt üyelerince anlaşılan özel bir anlamı bulunuyor.

GÜNDEM 15 Temmuz’un sahte kahramanları