Gündem Kaşıkla oynayan Mehdi mi olur?
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Kaşıkla oynayan Mehdi mi olur?

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma sonucunda haklarında dava açılan örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması yapıldı.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Adnan Oktar
Adnan Oktar

Duruşmada iddianamenin 4 numaralı sanığı Bora Yıldız, savunma yaptı. Örgütün 'kız tavlama sorumlusu' olduğu iddia edilen Yıldız savunmasında, varlıklı bir ailenin çocuğu olduğunu, seküler bir aile ortamında yetiştiği için dini eğitim görmediğini söyledi. 23-24 yaşlarında Adnan Oktar'la tanıştığını anlatan Yıldız, kendisine yöneltilen kız tavlama pozisyonuyla ilgisi olmadığını öne sürdü.

Bora Yıldız

KÜFRE DÜŞERSİNİZ

Adnan Oktar’ı ‘Mehdi’ şeklinde nitelendirip nitelendirmediğini soran mahkeme başkanına, "Mehdi derseniz küfre düşersiniz. Kaşıkla dans eden Mehdi mi olur efendim" şeklinde cevap veren Yıldız, "Aileme karşı Adnan Oktar’la tanışmadan önce hep dik başlıydım. Tanıştıktan sonra ‘Cennet anaların ayakları altındadır’ sözü kapsamında hareket ettim. Annem bendeki değişimi görünce Adnan Oktar’a dua etti" ifadelerini kullandı.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan Genç Girişimciler Derneği’ndeki yönetim kurulu üyeliğine, derneğin kurucuları tarafından davet edilmesi üzerine dahil olduğunu öne süren Yıldız, darbe girişiminden sonra hakkında takipsizlik kararı verildiğini iddia etti.

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