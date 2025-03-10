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‘Kasım Baba’ vefat etti: Yağcıoğlu’na son görev

‘Kasım Baba’ vefat etti: Yağcıoğlu’na son görev

04:0010/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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‘Kasım Baba’ Hakk’a yürüdü.
‘Kasım Baba’ Hakk’a yürüdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bereketzâde Camii emekli imam-hatiplerinden “Kasım Baba” lakaplı Kasım Yağcıoğlu’nun Fatih Camii’ndeki cenaze törenine katıldı. Erdoğan, sosyal medyadaki taziye mesajında da “Kıymetli hocamızın ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve yetiştirdiği on binlerce talebesine sabrıcemil niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bereketzâde Camii emekli imam-hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu’nun cenaze törenine katıldı.

Ömrünü ilme, irfana ve ümmetin manevi dirilişine adayan ve “Kasım Baba” olarak da bilinen Hâfız Kasım Yağcıoğlu, Hakk’a yürüdü. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yağcıoğlu için Fatih Camii’nde tören düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Yağcıoğlu, memleketi Giresun Alucra’da bugün toprağa verilecek.

ÖĞRENCİLERİNE BAŞ SAĞLIĞI

Sosyal medya hesabından bir paylaşım da yapan Erdoğan, “Bugün dâr-ı bekâya uğurladığımız, Bereketzâde Camii İmam Hatiplerinden Hafız Kasım Yağcıoğlu Hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Kıymetli hocamızın ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve yetiştirdiği on binlerce talebesine sabrıcemil niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÖMRÜNÜ İLİME ADADI

Yağcıoğlu, Bereketzâde Camii’nde uzun yıllar tasavvufî sohbetler yaptı, halka hizmet etti ve binlerce üniversite öğrencisine burs sağladı. Halvetî-Şâbânî ve Nakşî tarikatlarına mensup olan Yağcıoğlu’nun tasavvuf anlayışı, teslimiyet, tevazu ve hizmet esasına dayanıyor. Tasavvufu “Allah’la beraber olma sanatı” olarak tanımlayan “Kasım Baba”, hayatı boyunca irşat ve ilim yolunda yürümüş önemli bir mutasavvıftı.



#Kasım Baba
#Kasım Yağcıoğlu
#Recep Tayyip Erdoğan

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