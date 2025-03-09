Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kasım Yağcıoğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bereketzâde Camii emekli imam-hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu için taziye mesajı paylaştı. Merhuma Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve yetiştirdiği talebelerine de sabır niyazında bulundu.
Bereketzâde Camii emekli imam-hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yağcıoğlu, ikindi namazının ardından Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı.
"On binlerce talebesine sabrıcemil niyaz ediyorum"
"Bugün dâr-ı bekâya uğurladığımız, Bereketzâde Camii İmam Hatiplerinden Hafız Kasım Yağcıoğlu Hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.
Kıymetli hocamızın ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve yetiştirdiği on binlerce talebesine sabrıcemil niyaz ediyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafız Kasım Yağcıoğlu'nun Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine de katılmıştı.