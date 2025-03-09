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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kasım Yağcıoğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kasım Yağcıoğlu için taziye mesajı

18:079/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağcıoğlu'na rahmet dileyerek geride kalanlarına sabır niyaz etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yağcıoğlu'na rahmet dileyerek geride kalanlarına sabır niyaz etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bereketzâde Camii emekli imam-hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu için taziye mesajı paylaştı. Merhuma Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve yetiştirdiği talebelerine de sabır niyazında bulundu.

Bereketzâde Camii emekli imam-hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yağcıoğlu, ikindi namazının ardından Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Yağcıoğlu için taziye mesajı paylaştı.

"On binlerce talebesine sabrıcemil niyaz ediyorum"

X hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün dâr-ı bekâya uğurladığımız, Bereketzâde Camii İmam Hatiplerinden Hafız Kasım Yağcıoğlu Hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.

Kıymetli hocamızın ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve yetiştirdiği on binlerce talebesine sabrıcemil niyaz ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafız Kasım Yağcıoğlu'nun Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine de katılmıştı.




#Kasım Yağcıoğlu
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan

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