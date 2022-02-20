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KASTAMONU

Kastamonu’daki sel felaketinin üzerinden altı ay geçti: Kaybolan sekiz kişi aranıyor

Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde kaybolan 8 vatandaşa 6 aydır yapılan tüm çalışmalara rağmen ulaşılamadı. Arama çalışmaları ile ilgili bilgi veren Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, “Arama çalışmaları üzerinden uzun bir zaman geçtiği için artık ihbara dayalı devam ediyor” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Kastamonu’daki sel felaketinin üzerinden altı ay geçti: Kaybolan sekiz kişi aranıyor
Sel felaketinde Kastamonu’nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde 65 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise hala kayıp.

Batı Karadeniz’de 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketi onlarca kişinin ölümüne ve çok sayıda binanın yıkılmasına sebep oldu.

Yaşanan sel felaketinde en büyük tahribatın oluştuğu Kastamonu’nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde 65 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise hala kayıp.

Ekipler tarafından hem karada hem de Karadeniz’de gerçekleştirilen arama çalışmalarına rağmen 8 kişiye ait hiçbir ize rastlanamadı. İhbara dayalı olarak arama çalışmaları sürdürülürken, jandarma ve polis ekipleri Karadeniz’in dalgalı olduğu günlerde sahil şeridinde tarama çalışmaları yapıyor.

“Arama çalışmalarımız ihbara dayalı devam ediyor”

Arama çalışmaları ile ilgili bilgi veren Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, “Arama çalışmaları üzerinden uzun bir zaman geçtiği için artık ihbara dayalı devam ediyor. İlçemizde 7 kişi kayıp, bu rakam Karadeniz’de daha fazla. En son 3 ay önce bir vatandaşımız balıkçılar tarafından tesadüfen görülmesi sonrasında alınmıştı. Yoğun dalgaların olduğu dönemlerde sahil kısmında jandarmamız ve emniyetimiz taramalarını yapıyor. Hem dronlarla, hem teknik araçlarla hem de Sahil Güvenlik Komutanlığının botlarıyla devam ediyor. Ama her gün süregelen bir aramamız yok” dedi.

Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinin ilk anlarından görüntüler ortaya çıktı
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Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinin ilk anlarından görüntüler ortaya çıktı
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı, Çatalzeytin ilçesinde heyelanda yaşamını yitiren 1 kişi ile 34'e yükseldi. İlçede arama- kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sel felaketinin ilk anlarının yer aldığı görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sel sularının hızla caddeyi kapladığı anlar yer alıyor.

Kastamonu'da dehşet anları: Sel suları adamı böyle yuttu
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Kastamonu'da dehşet anları: Sel suları adamı böyle yuttu
Kastamonu, Sinop ve Bartın'da aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinde can kayıpları artıyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel önüne gelen her şeyi yıktı geçti. Aracıyla sel suları içinde kalan bir kişinin aracını bırakıp kaçarken sel sularına kapıldığı anlar kameraya böyle yansıdı.


Kayıp sekiz kişialtı aydır aranıyor

Kayıp sekiz kişi
altı aydır aranıyor

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