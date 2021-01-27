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ANKARA

Katalog evliliği sürüyor

Katalog evliliği sürüyor

FETÖ’nün katalog evliliği de denilen “eş siparişi” verilen izdivaç yapılanmasını yeniden faaliyete geçirdiği ortaya çıktı. Ankara Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, örgütün izdivaç yapılanmasının faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Operasyonlarda ele geçen dijital materyaller de örgütün katalog evlilik faaliyetlerine devam ettiğini ortaya koydu.
Operasyonlarda ele geçen dijital materyaller de örgütün katalog evlilik faaliyetlerine devam ettiğini ortaya koydu.

FETÖ’nün katalog evliliği de denilen “eş siparişi” verilen izdivaç yapılanmasını yeniden faaliyete geçirdiği ortaya çıktı. Ankara Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin yaptığı çalışmalar neticesinde, örgütün izdivaç yapılanmasının faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi. Operasyonlarda ele geçen dijital materyaller de örgütün katalog evlilik faaliyetlerine devam ettiğini ortaya koydu.

  • Yakalanan şüpheliler, itirafçı olarak izdivaç yapılanmasında bulunanları deşifre etti. Teşhislerin ardından dün yeni bir operasyon yapıldı. Ankara merkezli 13 ilde düzenlenen baskınlarda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 19 şüpheliden 10’u yakalandı.

Bazı şüphelilerin, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi FETÖ’nün mahrem hizmetler olarak kabul ettiği yapılarda görev aldıkları belirlendi. 15 Temmuz’dan sonra yeniden yapılanma faaliyetlerini organize eden şüphelilerin, hücre evlerini kurmak için finans sağlamaya çalıştığı tespit edildi.

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