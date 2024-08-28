|
Gündem

Katar’la ortak hava filosu

Canberk Doğan
04:00 - 28/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:39 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türk Hava Kuvvetleri ve Katar Hava Kuvvetleri, Katar’daki Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde ‘müşterek filo’ kurdu. Türk-Katar Müşterek Filosu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun Katar Hava Kuvvetlerinin Dukhan Hava Üssü’ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından duyuruldu. Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Kadıoğlu ve beraberindeki heyetin Türk-Katar Müşterek Filosu’nu ziyaret ettiği ve Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Jassim bin Mohamed Al-Mannai ile buluştuğu ve tesisleri incelediği belirtildi. Müşterek filoda Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 Fighting Falcon savaş uçaklarının görev yapması beklenirken, Katar Hava Kuvvetleri’nin ise ortak filo için Dassault Rafale savaş uçaklarını tercih edeceği üzerinde duruluyor.

TSK VARLIĞI ARTIRILDI

30 Temmuz’da Türk Hava Kuvvetlerine ait 6 adet F-16 savaş uçağı, Katar Hava Unsur Komutanlığı’nın kurulmasıyla birlikte Katar’a gönderilmişti. F-16’ların Katar’a gönderilmesiyle birlikte, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Tarık bin Ziyad Kışlası’nda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudu arttırılmıştı. F-16 savaş uçaklarına ek olarak Türk Deniz Kuvvetlerine ait 2 adet Tuzla Sınıfı Karakol Botu da 26 Temmuz’da Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda gerçekleştirilen törenle Katar’a uğurlanmıştı.




#Diplomasi
#Katar
#Türk Hava Kuvvetleri
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ Ankara Bala Konut Belirleme Kurası Sonuçları: İsim Listesi ve Detaylar