Katar’la ortak hava filosu

Türk Hava Kuvvetleri ve Katar Hava Kuvvetleri, Katar’daki Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde ‘müşterek filo’ kurdu. Türk-Katar Müşterek Filosu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun Katar Hava Kuvvetlerinin Dukhan Hava Üssü’ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından duyuruldu. Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Kadıoğlu ve beraberindeki heyetin Türk-Katar Müşterek Filosu’nu ziyaret ettiği ve Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Jassim bin Mohamed Al-Mannai ile buluştuğu ve tesisleri incelediği belirtildi. Müşterek filoda Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 Fighting Falcon savaş uçaklarının görev yapması beklenirken, Katar Hava Kuvvetleri’nin ise ortak filo için Dassault Rafale savaş uçaklarını tercih edeceği üzerinde duruluyor.