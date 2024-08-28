Katar’la ortak hava filosu

Türk Hava Kuvvetleri ve Katar Hava Kuvvetleri, Katar’daki Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde ‘müşterek filo’ kurdu. Türk-Katar Müşterek Filosu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun Katar Hava Kuvvetlerinin Dukhan Hava Üssü’ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından duyuruldu. Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Kadıoğlu ve beraberindeki heyetin Türk-Katar Müşterek Filosu’nu ziyaret ettiği ve Katar Hava Kuvvetleri Komutanı Jassim bin Mohamed Al-Mannai ile buluştuğu ve tesisleri incelediği belirtildi. Müşterek filoda Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 Fighting Falcon savaş uçaklarının görev yapması beklenirken, Katar Hava Kuvvetleri’nin ise ortak filo için Dassault Rafale savaş uçaklarını tercih edeceği üzerinde duruluyor.
TSK VARLIĞI ARTIRILDI
30 Temmuz’da Türk Hava Kuvvetlerine ait 6 adet F-16 savaş uçağı, Katar Hava Unsur Komutanlığı’nın kurulmasıyla birlikte Katar’a gönderilmişti. F-16’ların Katar’a gönderilmesiyle birlikte, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Tarık bin Ziyad Kışlası’nda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudu arttırılmıştı. F-16 savaş uçaklarına ek olarak Türk Deniz Kuvvetlerine ait 2 adet Tuzla Sınıfı Karakol Botu da 26 Temmuz’da Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda gerçekleştirilen törenle Katar’a uğurlanmıştı.