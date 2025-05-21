Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Kavgasız halledelim

Kavgasız halledelim

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0021/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

CHP, Meclis Başkanı Adayını netleştirmeye çalışırken asıl yarış ise Meclis Başkanvekilliği koltuğu için yaşanıyor. Cuma günü kapalı grup toplantısında yapılacak seçimlerde CHP’nin yeni grup yönetimi belirlenecek. Grup başkanvekilleri Murat Emir, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın göreve devam etmesi bekleniyor.


KATİP ÜYELER DEĞİŞEBİLİR

İdare Amiri Uğur Bayraktutan ve Meclis Başkanlık Divanı katip üyelerin değişmesi bekleniyor. İdare amirliği için Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı’nın adaylığı bulunuyor. Sibel Suiçmez, Elvan Işık Gezmiş ve Asu Kaya’nın yürüttüğü katip üyelikler için yeni adayların çıkması öngörülüyor. Meclis başkanvekilliği için mevcut isim Gülizar Biçer Karaca’nın ve Tekin Bingöl’ün adı öne çıkıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaklaşan TBMM seçimleri için milletvekillerine tartışmadan uzak durulması uyarısında bulundu.

Gülizar Biçer Karaca
Tekin Bingöl

ORTAK BİR KARAR VERELİM

Özel, CHP’nin son günlerde kritik bir dönemden geçtiğini kaydederek süreç devam ederken "TBMM seçimler için kamuoyu önünde tartışma oluşturacak açıklamalardan söylemlerden uzak durun. Basına yansıyacak açıklamalardan kaçının. Çoklu aday ile seçime gitmeyelim aday olmak isteyenler ile ben görüşeyim ortak bir karar verelim. Yine de aday olmak isteyen olursa kapımız açık" dediği öğrenildi.


#politika
#CHP
#meclis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sular ne zaman gelecek? 21 Mayıs Çarşamba İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı