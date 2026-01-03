Yeni Şafak
Kayseri’de 270 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

00:053/01/2026, Cumartesi
DHA
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerde kaçak tütün yaptığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda çok sayıda kaçak tütün ele geçirilirken E.K. gözaltına alındı.

Kayseri’de polisin gerçekleştirdiği operasyonda 270 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda bir kişinin kiraladığı evlerde makinelerle dolum yaptığı sigaraları piyasaya sürdüğü bilgisi alan polis, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda E.K.'yi (35) gözaltına alan polis, evlerde yapılan aramalarda ise 270 kilogram gümrük kaçağı tütün ile 523 bin 600 adet makaron, 24 bin boş sigara paketi, 270 paket kaçak sigara ve 2 adet elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.




#Kaçak Tütün
#Operasyon
#Emniyet
