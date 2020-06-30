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Gündem İşten çıkarılan işçi dehşet saçtı 5 yaralı var
KAYSERİ

Kayseri'de işten çıkarılan işçi, servis aracına ateş açtı

İşten çıkarılan işçi dehşet saçtı: 5 yaralı var

Kayseri'nin Develi ilçesinde, mesai arkadaşıyla tartıştığı için işten çıkarılan işçi dehşet saçtı. Yanına aldığı av tüfeği ile fabrika önüne giderek işten çıkmasına sebep olan arkadaşını beklemeye başlayan şüpheli, servis araçlarının çıkışa geçmesiyle yanında getirdiği tüfeğini ateşledi. Olayda araç içinde bulunan 5 işçi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Kayseri'de işten çıkarılan işçi, servis aracına ateş açtı.
Kayseri'de işten çıkarılan işçi, servis aracına ateş açtı.

Olay, akşam saatlerinde Develi ilçesi Gömedi Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, altın madeninde çalışan ve ismi henüz öğrenilemeyen işçi, mesai arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonucu işten çıkarıldı.

Bunun üzerine işten çıkarılan kişi, tartıştığı arkadaşının içinde olduğunu düşünerek şirketin servis aracına av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda araç içinde bulunan 5 maden işçisi yaralandı.

Kayseri'de işten çıkarılan işçi, servis aracına ateş açtı.

İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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