İşten çıkarılan işçi dehşet saçtı: 5 yaralı var

Ekonomi

Kıdem tazminatında ilginç teklif: Çözüm konusunda Bilim Kurulu çalışma yapsın

Kıdem tazminatı konusunda işçi sendikaları mevcut hakların korunmasını istiyor. İşveren ise kıdem yük ve maliyetinin düşürülmesini talep ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kimsenin insafına bırakmayız” dediği konuyla ilgili ilginç bir teklif geldi. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt; işçi, işveren ve kamuyu temsilen üçer kişiden oluşacak bir ‘Bilim Kurulu’ ile konunun çözülmesini önerdi.